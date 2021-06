Mañana se realiza la segunda vuelta regional en Chile

Este domingo 13 de junio se realizará el balotaje de gobernadores regionales en 13 de las 16 regiones de Chile, ya que en Valparaíso, Aysén y Magallanes los gobernadores fueron electos en primera vuelta, puesto que superaron el umbral necesario del 40% para ser ungidos.

Dicha elección es histórica, ya que anteriormente el presidente de la República nombraba a los intendentes regionales mediante designación, y hoy estos intendentes pasan a ser gobernadores que deben ser electos por mandato popular.

La candidata a la gobernación Metropolitana de Santiago, Karina Oliva (Frente Amplio), quien es miembro del partido Comunes, no dudó en expresar su alegría ante este proceso. “ Hace mucho tiempo no me sentía tan parte de un proceso histórico y ‘ciudadanamente’ tan respaldada. La gente me abraza , manda buena onda, siente que si llegamos al Gobierno regional van a estar ellos ahí. Pero al mismo tiempo siento mucha responsabilidad”, declaró Oliva al diario La Tercera.

La postulante agregó que, a su juicio, las propuestas de la derecha “no le hacen sentido a la gente”, y que dentro de la oposición están en juego dos proyectos diferentes: uno que quiere “mantener la política de los últimos 30 años” y otro (que según ella es el que representa) que quiere superar los enclaves , cuestionando la historia y construyendo un nuevo proyecto. Como se sabe, Oliva apoya las candidaturas presidenciales del comunista Daniel Jadue y del frenteamplista Gabriel Boric.