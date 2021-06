Joven que grabó detención y asesinato de George Floyd recibió premio Pulitzer especial

La joven que grabó y difundió el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Estados Unidos fue reconocida este viernes 11 de junio con una mención especial durante la entrega de los Premios Pulitzer.

Darnella Frazier fue destacada en la ceremonia del prestigioso galardón de periodismo 2021 por “grabar valientemente el asesinato” de Floyd en mayo de 2020, un video que “desató protestas en contra de la brutalidad policial a través del mundo”, rubricó la junta directiva del Pulitzer.

Además de esta mención por la acción de Frazier, que apuntaló la lucha contra el racismo, también fue reconocido el personal del diario Star Tribune de Minneapolis en la categoría de noticias de último minuto por su cobertura de la muerte de Floyd y sus repercusiones.

Joven lamentó “no haber hecho más”

La adolescente, que al momento de los hechos tenía 17 años, también testificó durante el juicio del expolicía de Minneapolis Derek Chauvin. “Mi padre es negro. Mi hermano también es negro”, contó la adolescente ante el tribunal. “Podría haber sido uno de ellos”, agregó.

“He pasado noches enteras pidiéndole perdón una y otra vez a George Floyd por no haber hecho más y no haber interactuado físicamente y no haber salvado su vida”, relató la testigo, y señaló que tampoco había algo que pudiera haber hecho. Describió a Floyd como alguien que estaba “asustado”, “aterrado” y que “rogó por su vida”.

Derek Chauvin, el asesino

El exagente Chauvin fue declarado culpable de asesinato en segundo grado, tercer grado y homicidio involuntario en abril de 2021. Las imágenes mostraban al asesino, ahora de 45 años, arrodillado sobre el cuello de Floyd. Permaneció así durante casi 10 minutos en un intento de arresto por supuestamente querer pasar un billete falso de 20 dólares en una tienda local.

Floyd reclamó en varias ocasiones que “no podía respirar” hasta que perdió el conocimiento durante el arresto. Más tarde, la víctima murió en el hospital. Después de la difusión del video, se iniciaron las manifestaciones en las calles de Minneapolis y otras ciudades del país durante varias noches.

Con información de AFP.