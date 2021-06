CIDH concluye visita a Colombia entre clamores de justicia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) finalizó el jueves su visita oficial a Colombia en la que revisó numerosas denuncias sobre la violencia policial y civil que durante las protestas contra el Gobierno ha dejado decenas de muertos y desaparecidos, así como miles de heridos.

En su última jornada, la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, visitó la exposición “Vidas Robadas”, que agrupa en el espacio “Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria” de Bogotá los rostros y las historias de personas asesinadas en manifestaciones sociales ocurridas en el país desde 2019.

En ese espacio, que hasta el 27 de junio albergará la memoria de las víctimas, la comisionada escuchó los relatos y el clamor de justicia de algunos padres que comenzaron una intensa lucha para que la muerte de sus hijos, la mayoría de ellos jóvenes asesinados supuestamente por agentes de la policía, no quede en la impunidad.

La delegación de la CIDH también se reunió en Bogotá con la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, y con la alcaldesa de la capital, Claudia López, y concluyó su paso por la ciudad de Cali, epicentro de las manifestaciones y donde se han presentado los hechos más graves de violencia.

“La CIDH se despide de Cali, después de dos días de importantes actividades; agradece a las autoridades locales, órganos del Ministerio Público y a la sociedad civil la apertura para dialogar y entregar información en el marco de la visita de trabajo”, informó la comisión.

Los delegados de la CIDH revisaron en el país las acusaciones que recaen sobre la policía por el desproporcionado e indiscriminado uso de armas de fuego durante las manifestaciones, escucharon cientos de testimonios de víctimas de violencia y recibieron informes sobre casos de desapariciones y violencia de género, así como los ataques contra la prensa y la misión médica.

La CIDH recomendó al país “seguir dialogando, buscando espacios de trabajo conjunto” para fortalecer sus instituciones, según explicó la vicepresidenta Ramírez al reiterar el compromiso del Gobierno de seguir “haciendo todas las investigaciones necesarias” sobre la “muerte de esas 21 personas que —dijo— tristemente ya se ha comprobado que fallecieron como consecuencia de estas protestas”.

La alcaldesa de Bogotá, quien entregó un informe sobre las violaciones de derechos humanos en las protestas, “pidió a la CIDH apoyo para lograr con celeridad la investigación, judicialización y reparación a las que haya lugar dentro de estas denuncias de civiles y de miembros de la fuerza pública afectados”.

Entre sus solicitudes la mandataria local también reiteró la necesidad de definir una reforma integral a la Policía, así como un pacto social y económico a largo plazo que sea construido con todos los actores de la sociedad. López se mantiene como una de las principales críticas del Gobierno de Duque y perfila su candidatura.

Situación similar a la chilena

Por Gearóid Ó Loingsigh - Analista

La situación actual en Colombia no tiene precedentes en la historia reciente del país, pero sí tiene precedentes en el continente.

Los mismos manifestantes hacen referencia a Chile y emulan varios elementos de las protestas en ese país, primera línea, brigadas médicas, etc.

Lo más probable es que digan algo parecido sobre Colombia ahora. La CIDH da fe de todas las denuncias recibidas y el tipo de agresión por parte de los Carabineros de Chile, a la vez que condena las acciones no pacíficas de los manifestantes. Criticó al Estado de Chile en los siguientes términos.

Si llegan a decir lo mismo sobre Colombia, no habrán dicho nada que no sabemos ya que lo dijeron varios políticos, organizaciones sociales y de derechos humanos. Aquí no vienen a poner en orden al presidente Iván Duque, aunque según el lenguaje empleado pueden contribuir al desgaste del régimen, si así lo deciden. Pero las experiencias pasadas en Colombia no son alentadoras en ese sentido.

Las reacciones

Iván Cepeda Castro - Senador colombiano

“La CIDH ha podido constatar las masivas violaciones de DDHH cometidas contra la población en Colombia. La canciller dice estar “satisfecha”. Veremos qué opina cuando se entreguen las conclusiones de la visita”.

Martha Lucía Ramírez - Vicepresidenta

“Nos sentimos muy satisfechos del reconocimiento explícito que hicieron los distintos comisionados a la fortaleza institucional y la fortaleza de nuestra democracia. Estamos tremendamente adoloridos con las vidas que se han perdido”.

Abelardo de la Espriella - Abogado colombiano

“La CIDH tiene un claro sesgo ideológico de izquierda. Ojalá se pronunciara la CIDH sobre los miembros de la Fuerza Pública que han sido vejados, maltratados y asesinados en estas protestas”.