NYT: Perú vive una guerra nuclear que hunde la política y lleva su democracia al límite

The New York Times, el diario más importante de Estados Unidos, ha vuelto a publicar un informe sobre el panorama peruano frente al balotaje que coloca a Pedro Castillo delante de Keiko Fujimori.

Casi una semana después de que se emitieran los votos, “Perú nuevamente está preso de la incertidumbre” y “la tensión está llevando la democracia al límite, lo cual agrava las fisuras que atraviesan una sociedad profundamente dividida y genera preocupación por el futuro”, se lee en el artículo publicado este jueves 10 de junio.

Mitra Taj y Julie Turkewitz, autoras del texto en inglés, recogen las declaraciones del politólogo Mauricio Zavaleta, quien apuntó que Perú, además, soporta una “guerra nuclear en la que se ha hundido la política”.

“La elección y las tensiones que ha alimentado ( Keiko Fujimori ) están exacerbando las divisiones” en Perú , “una nación profundamente desigual y dividida, con la población más rica y más blanca de sus ciudades cosechando la mayoría de los beneficios de un modelo económico neoliberal establecido en la década de 1990 por el padre de Fujimori”, agrega el Times.

En la víspera de la publicación, Keiko denunció irregularidades y acusó al partido de su oponente de “boicotear la voluntad popular”. Luego, anunció que solicitaría la nulidad de 802 mesas en todo el país. Sin embargo, ni las autoridades electorales ni misiones observadoras externas tienen registros de un fraude.

“Hemos notado que ha habido una estrategia de parte de Perú Libre para distorsionar o dilatar los resultados de la voluntad popular, y me estoy refiriendo al proceso de impugnación de actas, donde la mayoría de estas impugnaciones sobre todo tratan de evitar que las actas que tienen mayor votación para Fuerza Popular no sean contabilizadas”, denunció Fujimori en conferencia de prensa el 7 de junio, un día después del balotaje. Luego se refirió incluso a “indicios de fraude en la mesa”.

El 9 de junio por la noche, cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya llevaba el 99,1% de las actas procesadas, Keiko Fujimori anunció que solicitaría la nulidad de 802 mesas al Jurado Nacional Electoral (JNE). Ambos organismos indicaron a la AFP que por el momento no se pronunciarían sobre esta solicitud.

Al 7 de junio, el JNE había registrado 148 incidentes durante las votaciones, como propaganda ilegal, marcas a favor de candidatos dentro de las cámaras secretas y electores que se negaron a ser miembros de mesa, entre otros.

“Hay incidencias que se reportan, pero que no significan fraude en absoluto”, señaló a AFP Factual una encargada de comunicaciones del JNE . “Las incidencias no son fraude. Un fraude es cuando hay actos sistemáticos y premeditados que tengan incidencia directa en las votaciones, eso no existe”, agregó.

El fraude electoral no se encuentra tipificado como delito en el Código Penal peruano, aunque varios artículos sí castigan procedimientos que atentan contra las elecciones.

Izquierda celebra virtual triunfo de Castillo

Mientras tanto, la izquierda latinoamericana ya celebra un “triunfo” de Castillo. Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente de Argentina, Alberto Fernández. El presidente de Bolivia, Luis Arce, también lo felicitó y recordó los lazos históricos y culturales entre ambos países.

El expresidente boliviano Evo Morales, por su lado, se sumó a las felicitaciones para Castillo y le sugirió “no confiar en la OEA” ni en su secretario general, el uruguayo Luis Almagro.

También el exgobernante brasileño Luiz Inacio Lula da Silva se unió al coro de felicitaciones y catalogó como una “importante victoria” del dirigente izquierda lo ocurrido en las elecciones peruanas.

Con información de EFE y AFP.