Forbes: Si El Salvador legaliza el bitcoin, sería uno de los gigantes monetarios del mundo

Si se efectúa la propuesta de legalizar el bitcoin en El Salvador, como ha prometido el presidente Nayib Bukele, “la nación más pequeña de América del Norte podría convertirse en uno de los centros monetarios más importantes del mundo”, destaca un informe de la revista Forbes publicado este lunes 7 de junio.

Según la revista de economía más importante a nivel global, el interés de El Salvador en oficializar la criptomoneda tiene razones económicas poderosas. Bukele intervino en el foro Bitcoin 2021, el mayor encuentro en la historia de las monedas virtuales, que se celebró en Estados Unidos, y dio a conocer la iniciativa.

El mandatario tiene los votos suficientes en el Congreso para aprobar la medida, que ha generado opiniones encontradas en el país centroamericano.

En El Salvador tiene curso legal el colón salvadoreño, que ha dejado de utilizarse, y el dólar estadounidense. De concretarse la medida, este se convertiría en el primer país del mundo en adoptar esta criptomoneda.

Uno de los usos que se plantean para este criptoactivo, según el mandatario, es la transferencia de las remesas de dinero que envían los salvadoreños en Estados Unidos para evitar el pago de comisiones.

No obstante, no se ha aclarado la forma en que los usuarios salvadoreños no pagarían las comisiones que la misma red de bitcoin establece. Tampoco se ha señalado las medidas que el país tomaría para evitar que las criptomonedas sean utilizadas para actividades criminales, como las extorsiones de las pandillas.

Junto con el potencial de los emigrantes salvadoreños para enviar remesas a su país de origen, la decisión de El Salvador de convertir bitcoin en moneda de curso legal también podría atraer a los emprendedores de criptomonedas occidentales y asiáticos, destaca Forbes.

Para que El Salvador se convierta en una criptocapital global, menciona Forbes, los empresarios que se muden allí deberán ayudar a aumentar la confianza en las instituciones legales y económicas del país.

Justin Sun, uno de los fundadores de la blockchain de Tron y director ejecutivo de BitTorrent, señaló en Tqitter que “El Salvador es ahora una nación criptográfica” y añadió que es “uno de los pocos países del mundo sin impuestos a la propiedad” y que no tendrá impuesto sobre las ganancias de capital para el bitcoin al ser una moneda de curso legal.

Por su parte, Changpeng Zhao, director ejecutivo de la plataforma de intercambio de criptoactivos Binance, una de las más grandes del mundo, se ha mostrado entusiasmado con el anuncio.

Con información de EFE.