EE. UU. no descarta que ovnis puedan ser evidencia de naves extraterrestre

Un informe oficial de Estados Unidos concluyó que no pueden afirmar que los objetos voladores no identificados (ovnis) avistados por pilotos militares fueran naves espaciales extraterrestres. Sin embargo, el país reconoció que es difícil explicar algunos misteriosos fenómenos observados.

En ese sentido, las Fuerzas Armadas y la inteligencia admitieron que no se puede descartar absolutamente la existencia de alienígenas, según el diario The New York Times y otros medios.

El medio, que cita altos funcionarios no identificados, dijo que el informe determina que la mayoría de unos 120 incidentes en los últimos 20 años nada tienen que ver con lo desconocido o con secretos militares estadounidenses o tecnología del Gobierno. Tampoco están relacionados con objetos tales como globos de investigación que, los cuales algunos, estarían detrás de los reportes.

En consecuencia, el informe no explica, por ejemplo, qué vieron pilotos de la armada estadounidense cuando filmaron objetos viajando a velocidades casi hipersónicas, girando y despareciendo misteriosamente .

El informe, de acuerdo con el diario The Washington Post, “no ofrecerá conclusiones sólidas sobre qué objetos (...) podrían ser”.

El interés por la posibilidad de vida extraterrestre altamente inteligente se atizó luego que el Pentágono divulgara el año pasado videos en los que pilotos expresaban su estupor ante objetos desconocidos que se movían velozmente.

A eso se sumaron comentarios de altos funcionarios con acceso a informes de inteligencia, entre ellos el expresidente Barack Obama, y un informe del programa de CBS 60 Minutes en el que los pilotos fueron interrogados sobre lo que habían visto.

“Lo cierto es (...) que hay filmaciones y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son”, dijo Obama el 17 de mayo en un programa de televisión.

“Hay muchos avistamientos que se han hecho públicos”, reveló en marzo a Fox News John Ratcliffe, director de inteligencia durante ocho meses en el mandato de Donald Trump.

“Hay veces que no tenemos buenas explicaciones para muchas cosas que se han visto”, agregó.

Luis Elizondo, quien trabajó en la investigación del Pentágono sobre los fenómenos aéreos no identificados y ha instado a revelar lo que se sabe, dijo que mucho de lo visto sugiere una tecnología extremadamente avanzada y desconocida para los humanos.

“Si la información de The New York Times es correcta, los objetos vistos por pilotos en todo el mundo son mucho más avanzados que cualquier otra tecnología terrestre conocida por nuestros servicios de inteligencia”, afirmó Elizondo en Twitter el viernes.

“Es hora de divulgar el informe completo, videos y datos de lo que hemos visto en el Pentágono”, añadió.