Curioso momento entre AMLO y Kamala Harris: el mandatario confunde su nombre

Una anécdota difícil de olvidar vivieron el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, cuando el primero la llamó “Kabala” en vez de su nombre real, y le dijo “presidenta”, cuando ese no es su cargo. Esto fue viralizado en redes sociales

Los usuarios de Twitter criticaron, además de la evidente equivocación del presidente, el hecho de que él no llevara mascarilla puesta, mientras que ella sí lo portaba. Entre los fervientes opositores al mandatario mexicano está el exministro de Trabajo, Javier Lozano, quien escribió lo siguiente:

“¡Todo mal aquí! De entrada, llamarla por su nombre y no ‘Señora Vicepresidente’. Luego, c****la al pronunciar su nombre ‘Kabala’ (en lugar de Kamala). Y, para terminar, sin cubrebocas. Repito: este señor no me representa”, tuiteó el ex partidario del PAN (derecha).

Según comentan los cibernautas, AMLO dijo “presidente Kabala, mucho gusto” antes de que la número dos del gobierno de Joe Biden entrara al Palacio Nacional, para ser invitada a firmar el Tratado de Entendimiento entre su país y México, con el fin de consolidar la cooperación y entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Como se sabe, en un inicio las relaciones entre AMLO y la administración Biden no fueron muy buenas, ya que el primero no lo saludó a tiempo cuando el último ganó la presidencia a Donald Trump, quien intentaba reelegirse.