La pareja que tuvo 20 hijos en un año a través de la gestación subrogada

Hace poco más de un año, Kristina Öztürk era madre de apenas una niña. Ahora tiene 20 bebés y todos son sus hijos biológicos. Nacida en Rusia, la joven de 23 años y su esposo Galip, un magnate de 57 años, han pagado 160.000 euros —cerca de 195.000 dólares— a madres subrogadas para gestar a sus herederos en los últimos 14 meses.

Kristina Öztürk conoció a Galip cuando visitó Batumi (Georgia), en donde vive ahora, en su primer viaje al extranjero. La joven ya era la madre de Victoria, quien ahora tiene seis años.

El primer bebé que la pareja tuvo a través de un vientre subrogado fue un niño que nació en marzo del año pasado.

“He soñado con esto desde la infancia. Mi esposo también soñaba con tener una familia grande y feliz. Entonces, después de que nos conocimos, comenzamos a poner nuestro sueño en acción”, ha señalado Kristina Öztürk a los medios británicos.

Pese a que recurrió a la subrogación para expandir su familia rápidamente, no descarta tener más hijos de forma natural. “Estoy planeando mi embarazo, pero no de inmediato, porque por ahora necesito estar cerca de mis bebés. Es difícil ser mamá de 21 niños cuando estás embarazada. No estamos planeando más gestaciones subrogadas en el futuro cercano ”, mencionó.

La familia vive actualmente en una mansión de tres pisos y cuenta con los servicios de 16 niñeras que se alternan las 24 horas del día para cuidar de la numerosa familia.

Pese a las críticas que recibe, Kristina Öztürk insiste en que sus hijos están felices y bien cuidados. Asimismo, que este es un asunto que solo concierne a su familia. Publican postales de los suyos en sus plataformas sociales para visibilizar su familia diversa.

“A las personas que no están de acuerdo con mis elecciones, les digo que no tengan tantos hijos si no los quieren, esa es su elección. No usen la subrogación si no quieren, esa es su elección. Pero esta es nuestra vida y es nuestra elección”, zanjó.

¿Qué es la gestación subrogada?

La maternidad subrogada, también conocida como útero subrogado, es una técnica de reproducción asistida caracterizada porque la mujer que gesta al bebé no será finalmente la madre del mismo.

Los futuros padres del bebé se llaman habitualmente padres de intención. Siempre que sea posible, los óvulos y espermatozoides serán aportados por los padres de intención, de manera que el futuro hijo será biológicamente suyo. Si no es posible que la madre aporte el material genético, se recomienda recurrir a una donante.