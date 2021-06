Venezuela: mujer fue hallada muerta después de denunciar a alcalde por corrupción

Una ciudadana del estado Bolívar (Venezuela), específicamente del sector minero de El Callao, fue encontrada muerta detrás de una casa el lunes 1 de junio, de acuerdo con el diario local Correo del Caroní.

La mujer, de nombre Dorancelys del Valle Tocuyo Martínez, de 30 años, había denunciado al alcalde chavista de la localidad, Alberto Hurtado, durante una protesta el 24 de mayo por la negativa de los comerciantes a recibir el nuevo billete de 50.000 bolívares.

En medio de la acusación en la protesta, Tocuyo también señaló al jefe municipal de ser cómplice de las redes de prostitución que operan en el poblado , mientras que los habitantes pasan hambre.

Asimismo, la mujer advirtió que si la mataban era responsabilidad del alcalde .

“Si tú no respetas al pueblo, el pueblo no te puede respetar a ti. Aquí voy a estar cuando tú me quieras llevar presa”, le dijo Tocuyo a Hurtado, quien exigía “respeto” en medio de la manifestación.

Los familiares de Tocuyo piden a las autoridades investigar al alcalde Hurtado.

“La investigación deberían hacerla las autoridades, a ver qué tan culpable es el alcalde, porque no puede ser casualidad que una vez que ella le haya dicho todas sus verdades aparezca muerta y torturada . La denuncia se va a hacer en Fiscalía. Estamos esperando a ver qué nos dice el abogado”, dijo un hermano de la víctima, de quien se resguardó su nombre para evitar represalias, al medio de comunicación antes citado.

La Policía de El Callao informó que también se encontró un segundo cuerpo junto al de Tocuyo Martínez. Habitantes aseguran que hay una tercera víctima.

