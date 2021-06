Colombia sigue sin salida a la crisis, mientras suma récords por coronavirus

El Gobierno del presidente colombiano Iván Duque y el Comité del Paro tienen previsto reunirse hoy para conseguir una salida a las manifestaciones callejeras, que en múltiples ocasiones ha derivado en actos violentos.

En las pláticas previas no han logrado un acuerdo y desde el Comité del Paro, que reúne a sindicatos, estudiantes e indígenas —mas no a todos los sectores que protestan— han reiterado que mantendrán sus demandas.

La acefalía de los manifestantes no permite confirmar cuáles son todas sus exigencias, pero desde Colombia reportan que exigen retirar la reforma de salud que se tramita en el Congreso —así como Duque retiró su plan tributario—; condenar la violencia policial y garantías para la protesta.

Miles de personas también han dejado claro que están cansadas del modelo económico que rige en la nación latinoamericana desde hace décadas. “La desigualdad es abismal, es muy profunda”, afirmó Fabián Acuña, integrante del Proyecto de Reformas Políticas en América Latina.

De acuerdo al Banco Mundial, Colombia es la séptima nación más desigual del planeta. “El acceso a la educación es muy difícil”, indicó a este diario el docente universitario colombiano.

El mandatario, por su parte, fue entrevistado ayer por El País y admitió que alcanzar un convenio es “complejo por el año electoral —en referencia a los comicios presidenciales de 2022—”, pero se mostró optimista.

“Para construir acuerdos requerimos no solamente que haya un repudio categórico a los bloqueos, sino que se den instrucciones para levantarlos. Si eso no ocurre, es muy difícil la negociación; el país no puede sentirse ni asfixiado ni secuestrado. Hay apertura para entender sus propuestas, hablarlas y dimensionarlas, pero no con la violencia y los bloqueos en medio”, dijo.

Acuña consideró que no será nada fácil llegar a un pacto. “Cuando se suben tanto los umbrales de lo que se quiere negociar, se sabe que no hay una negociación probable, entonces el fin puede ser más político, de desgaste al Gobierno”.

“No se podría descartar que el final de todo esto sea una Constituyente, pero no estoy seguro que esto favorezca las reivindicaciones del paro”, añadió el especialista.

Virus sin control

El Ministerio de Salud reportó ayer 492 decesos por coronavirus, para alcanzar un total de 88.774 muertes. En cuanto a contagios, registraron 23.177 nuevos para totalizar 3.406.456 casos.

Mientras que la semana pasada, del 24 al 30 de mayo, fue la peor de la pandemia para Colombia en casi 15 meses. Contabilizaron un acumulado de 150.823 infecciones de SARS-CoV-2 y en cuanto a víctimas mortales, sumaron 3.558, por lo cual superaron los 3.507 informados por Estados Unidos en el mismo lapso.

“Las acciones de este Gobierno en términos del manejo de COVID-19, del tema económico, entre otros, los deja golpeados políticamente”, apuntó Acuña.

Otra masacre

Violencia. Nueve personas, una mujer y ocho hombres, fueron asesinadas ayer en una finca privada de una zona rural del departamento colombiano del Huila (sur) por personas armadas sin identificar, informaron autoridades locales citadas por EFE.

Mayo, el mes más mortal por el coronavirus

El mes de mayo ha sido el más letal para Colombia por la pandemia del actual coronavirus, con cerca de 15.000 fallecimientos y más de medio millón de personas contagiadas pese a que la vacunación avanza y se acerca a los 10 millones de dosis aplicadas.