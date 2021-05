Copa América en Brasil: cómo está la COVID-19 en comparación a sus vecinos

A menos de dos semanas de su inicio, Brasil finalmente acogerá la Copa América 2021 entre el 13 de junio y el 10 de julio. Un anuncio sorpresivo de la Conmebol efectuado este lunes 31 de mayo al tratarse de una de las naciones más golpeadas por el coronavirus.

Aunque Brasil tiene actualmente una tasa de contagios ligeramente por debajo del promedio sudamericano, está muy alejado de un escenario sanitario óptimo, reportó el medio digital argentino Infobae.

El gigante sudamericano fue uno de los países menos mencionados en esta ronda de nombres que surgieron en los últimos días para reemplazar a Argentina y Colombia, aunque es el que posee la mejor infraestructura en la región para recibir la Copa, ya que cuenta con una red de estadios modernos desde el Mundial Brasil 2014.

No obstante, Brasil es uno de los países del mundo más castigados por la pandemia. Con 212 millones de habitantes, totaliza 462.000 muertes por COVID-19, el segundo peor balance mundial, en tanto que ocupa el tercer lugar del ranking de casos con más de 16 millones de contagios.

Copa América se jugará en Brasil, notificó Conmebol. Foto: captura de Twitter

El domingo, la Conmebol decidió que la Copa América no se juegue en Argentina debido a la intensa ola de contagios de coronavirus, por la cual el Gobierno argentino exigió el cumplimiento de un muy estricto protocolo sanitario.

De acuerdo al sitio Our World in Data, hay naciones con peores datos en relación a infección por cada millón de personas y no en términos absolutos. Por encima de Brasil en el listado están Uruguay, con 1.085 casos, seguido de los dos países que inicialmente iban a albergar el certamen futbolístico: Argentina (676) y Colombia (423).

Más atrás aparecen Paraguay (394) y Chile (355), que habían sonado como posibles sedes de reemplazo. Brasil sale con 290 contagios diarios y luego figuran Bolivia (230), Perú (96), Ecuador (56), y Venezuela (47).

En cuanto a la inmunización contra la COVID-19, es la tercera nación con más personas vacunadas —solo superada por Chile y Uruguay— y se ubica por encima de Argentina y Colombia, que son precisamente cuarto y quinta en la lista, respectivamente.

Con información de AFP