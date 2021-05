La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que no va a permitir la militarización de su ciudad mientras ella sea la mandataria, ya que —según ella— la militarización “es echar más leña al fuego”.

López cuestionó a al presidente de Colombia, Iván Duque, por negarse —en un inicio— a ir a Cali tras las represiones del Paro Nacional, pero ahora sí ir para anunciar una militarización. “ Como no hace concertación ahora va a militarizar, mientras yo sea alcaldesa, eso no va a pasa r”. La burgomaestre declaró no querer una situación similar a la de Cali, donde el viernes 28 de mayo hubo 13 muertos.

“Amenazar a la gente con militarización no va a resolver nada, va a empeorar todo”, agregó la funcionaria, quien dio su palabra de que los policías de Bogotá respetarán los derechos humanos, pese a los cuestionamientos hacia el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), dirigido por la alcaldía bogotana. La autoridad señala que este respeto a los derechos no puede ser garantizado por el Ejército , ya que ellos están “entrenados para matar”.

Sin embargo, López considera que detrás del gobierno y del Comité de Paro hay intereses políticos, debido a que el próximo año son las elecciones presidenciales. “Eso les está sirviendo en su elección (a los del Comité de Paro), pero también creo que desde el Gobierno hay oportunismo político, creyendo que si dejan que siga la violencia, surgirá un reclamo de orden que los rescate del punto de abajo en que están en las encuestas”, puntualizó, no sin antes criticar que no haya una concertación por los cálculos electorales que ella menciona.