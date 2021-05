Elecciones 2021: ¿cómo nos ven desde afuera?

Faltan pocos días para que los peruanos elijamos a nuestro próximo presidente o presidenta de la República, y en esta recta final se han presentado más dudas que certezas respecto a las candidaturas de Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Está por llevarse a cabo un debate en la ciudad de Arequipa, sobre el cual muchos analistas aseveran que será el encuentro que definirá el resultado de la elección.

Al respecto, Andrés Figueroa, especialista de la Universidad de Santiago de Chile, cree que la moderación de ambos candidatos debe ser agradecida, pero el reto está en si alguno de los dos postulantes podrá aplicarla. “Los candidatos deben abandonar sus posiciones maximalistas, esto se trata de construir alianzas. Hay un voto en el centro y sur del país que es pro reformas, que quiere modificar los funcionamientos del Estado. Por ello, los países relativamente exitosos en términos de responder a las demandas ciudadanas han articulado una alianza armoniosa entre estado y mercado, vinculando la producción de servicios sociales versus demandas ciudadanas. Esa articulación socio-democrática es lo que hay que considerar”, opinó el especialista. Agregó que los países que mejoraron sus niveles de ingreso, como Costa Rica o Uruguay, lograron cristalizar la unión entra las dimensiones del Estado y el mercado.

Figueroa considera que la pandemia ha demostrado que los países latinoamericanos no somos ricos, y por ello debe dejarse la discusión que plantean los fujimoristas y lo que él llama el “liberalismo criollo”, que gira en torno a la idea de que el modelo está bien, pero la política está mal. Señala que ello es errado porque los modelos de desarrollo siempre juntan lo político con lo económico.

“Las fuerzas en pugna tienen que considerar en repensar los límites de sus propios discursos. La candidatura de Fujimori busca la defensa de la constitución de los 90, no abandona su propio maximalismo, no supera su propia realidad, tienen un modelo de distribución de arriba hacia abajo, inexistente de sustancia. Y la apuesta de Castillo considera que ellos son los únicos capaces de dirigir e interpretar al pueblo, lo cual me parece vacío. Nuestras sociedades deberían alcanzar la mayoría de edad”, puntualizó

La teoría de los espejos

Un promotor de esta teoría es el historiador chileno Gilberto Aranda, quien cree que si bien las sociedades latinoamericanas son diferentes, poseen relatos en común. Sobre las dos candidaturas en disputa, Aranda piensa que más que extremos, ambos comparten rasgos populistas, con contenidos distintos . “En el caso de Keiko, con su alusión a la fuerza y al orden, parece un autoritarismo populista. Y en el caso de Pedro Castillo es la expresión de una izquierda de elementos marxistas, pero lo que sobresale es la mención a la izquierda del siglo XXI, a Rafael Correa más que nada. Se recoge también el milenarismo de la sierra, que choca con el cosmopolitismo de la costa”, indicó el especialista de la Universidad de Chile.

Sobre el concepto del “terruqueo”, Aranda cree que la definición de terrorismo es muy volátil, tanto entre los académicos como en los Estados, y que cuando se empieza a calificar a un candidato con dicho término, hay elementos de propaganda y manipulación. “Estamos impresionados con los ocurrido en Junín, en el VRAEM, y ello se lo quieren imputar a una de las candidaturas. En un estadío de investigación, eso me parece riesgoso y aventurado , así como también calificar a Keiko como la reedición completa del padre”, manifestó el también analista internacional.