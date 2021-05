Captan a ratón comiendo carne en conocida cadena de supermercados de EE. UU.

Un ratón fue captado por un cliente mordisqueando un trozo de ternera dentro del área de carnicería del supermercado Whole Foods, en Manhattan, Estados Unidos.

El video fue subido a la red social TikTok y ahora es viral, reseñó el portal New York Post.

El roedor fue visto comiendo una losa cruda de ternera osso bucco, que tiene un valor de 22,99 dólares la libra, en la tienda Columbus Circle.

La grabación ha indignado a muchos de los compradores, quienes consternados han comentado y replicado el material subido a TikTok el lunes 24 de mayo.

“Fue asqueroso” , escribió el usuario @DefineBritt, quien afirmó que habló con el gerente del local por el incidente. “No quiero volver a poner un pie en Whole Foods” , agregó.

Después de que las imágenes se volvieran virales, obteniendo más de 1.8 millones de visitas, un representante de Whole Foods le dijo a The Post que la compañía se está tomando el incidente “muy en serio”.

“De inmediato retiramos y desechamos todos los productos del estuche, realizamos una limpieza profunda y contratamos a un servicio de terceros para una inspección exhaustiva”, dijo la portavoz de la empresa.

“La tienda siguió diligentemente nuestro protocolo detallado en respuesta y continúa trabajando en estrecha colaboración con nuestro equipo de seguridad alimentaria”, detalló.

Sin embargo, no quedó claro cómo entró el ratón en la caja de la carne. Whole Foods no ofreció una respuesta inmediata.