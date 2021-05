Esquela se vuelve viral: “Familia que no se han preocupado en estos años, que no se molesten en venir”

Un hombre identificado como Antonio Martínez Barreiro, de 92 años, residente en la ciudad de Vigo (España), realizó una singular advertencia a sus familiares y amigos que no se interesaron por él antes de morir. Ello se puede apreciar en una nota final enviada en una esquela de defunción: “Hermanos y familia que no se han preocupado en todos estos años, que no se molesten en venir”.

En dicha tarjeta hay información común sobre el velatorio y el entierro. Sin embargo, es ese aviso final el que se ha viralizado en las redes sociales. Dicha esquela hace recordar mucho a una publicada hace unas semanas para conmemorar el aniversario de la muerte de Julián Arróniz Remiro, quien murió el 6 de abril de 2020 a los 74 años.

Julián primero hace un agradecimiento y después agrega una alerta que se puede aplicar en estos tiempos de pandemia. “ Poneros las mascarillas y mantened las distancias. No quisiera veros por aquí . Un fuerte abrazo (aquí sí podemos darlos)”, dando a entender que habría fallecido debido a la COVID-19.

El gesto final de Antonio Martínez se puede interpretar como una expresión de dignidad ante el abandono que ha padecido.