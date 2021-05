Boris Johnson niega que su gestión haya causado “muertes innecesarias”

El primer ministro británico, Boris Johnson, rechazó este jueves 27 las acusaciones vertidas el miércoles 26 de mayo por su exasesor, Dominic Cummings, quien sostuvo que su mala gestión de la pandemia de coronavirus causó “ muertes innecesarias ” en el Reino Unido.

En declaraciones a la prensa durante un acto oficial, el líder conservador sostuvo que su Gobierno y él hicieron desde el principio “todo lo posible”, con la determinación de “salvar vidas” y evitar que colapsara el sistema público de salud.

Preguntado si, tal como alegó Cummings, no está “capacitado” para gobernar, Johnson contestó: “Algunos de los comentarios que he escuchado no guardan relación con la realidad”.

Momentos antes, el ministro de Sanidad, Matt Hancock, aseguró, en una comparecencia urgente en la Cámara de los Comunes, que “no son ciertas” las “graves” alegaciones que hizo contra él el mismo asesor, que le acusó de haber mentido a sus colegas de gabinete en numerosas ocasiones el año pasado.

“ He sido directo con la gente en público y en privado a lo largo ” de esta crisis, declaró, para añadir que la actitud del Ejecutivo “ha sido franca, transparente y explicativa” sobre lo que sabía y lo que no de la COVID-19.

El titular de Sanidad británico hizo esta declaración después de que el Partido Laborista, en la oposición, pidiera este jueves 27 de mayo su dimisión por haber presuntamente engañado sobre decisiones clave de su ministerio.

La “número dos” de la formación, Angela Rayner, contó a la cadena pública BBC que existen indicios de que Hancock “ha engañado y mentido intencionadamente”.

“ Ningún ministro que mienta a los ciudadanos, especialmente con las consecuencias que hemos tenido, debe permanecer en su puesto ”, afirmó.

Cummings, que renunció como asesor en noviembre, manifestó el miércoles 26 de mayo ante dos comisiones parlamentarias que Hancock hubiera tenido que ser cesado “al menos 15 o 20 veces” por sus constantes mentiras al Ejecutivo, entre las que citó prometer, y luego incumplir, que los ancianos hospitalizados serían sometidos a pruebas de COVID-19 antes de ser devueltos a sus residencias.

El exasesor criticó, en general, la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Johnson y acusó al primer ministro de “no estar capacitado para el cargo”, reinar “en el caos” y “cambiar de opinión más de diez veces al día”.

