Confirman en Uruguay el primer caso de ‘hongo negro’ letal de América

La Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República de Uruguay ha confirmado el primer caso de mucormicosis en el continente americano. Esta rara y agresiva enfermedad, conocida como ‘hongo negro’, está afectando a muchos convalecientes de coronavirus en India, donde ya es catalogada como una epidemia.

De acuerdo a El País, el paciente uruguayo de 50 años tenía comorbilidades previas (diabetes) y ha presentado necrosis en la zona mucosa diez días después de su infección por COVID-19.

“En Uruguay hay casos desde siempre, pero con respecto a COVID-19 no he visto otros. No quiere decir que no los haya, pero no habíamos tenido noticias de casos similares”, dijo al diario El Observador Zaida Arteta, profesora agregada de la cátedra.

Según la experta en Micología, “la ventilación mecánica por mucho tiempo (para pacientes con coronavirus), la inflamación del árbol respiratorio o la inflamación sistémica pueden generar un terreno fértil” para “las esporas del hongo”, que pueden estar presentes en los alimentos, en el suelo o en un muro.

“Solamente pueden causar enfermedad cuando hay una lesión previa, como una quemadura grande en la piel”, personas inmunodeprimidas, que no tengan las defensas suficientes, o personas que hayan tenido una lesión traumatológica, detalló.

Por su parte, el grupo de investigación, docencia y asistencia en Micología Médica de Universidad de la República ha planteado otros factores favorecedores para mucormicosis en COVID-19: “La endotelitis observada, con lesión endotelial a nivel pulmonar” y “las hiperglicemias vinculadas al uso de GCC en DM y a la afectación de los islotes pancreáticos por el SARS- CoV-2″.

El último martes 25 de mayo, la Cátedra de Enfermedades Infecciosas publicó la “actualización de aspectos fundamentales para el tratamiento de la COVID-19 en Uruguay”, donde menciona a la mucormicosis, sus causas y como tratarla en caso de que aparezca en un paciente.

Epidemia de ‘hongo negro’ en India

Al menos 19 regiones indias, la última de ellas Jammu y Cachemira, han elevado a la categoría de epidemia la mucormicosis, una infección letal de la que se ha detectado en un número creciente de casos en pacientes de COVID-19.

Las autoridades sanitarias de la nación asiática dieron la voz de alerta hace un par de semanas, cuando se detectó un significativo aumento de casos entre pacientes de coronavirus con patologías muy específicas como la diabetes.

El creciente número de infecciones por el ‘hongo negro’ se ha sumado a la preocupación por la pandemia en la India.

Con información de EFE.