Candidata de México asesinada reveló su ubicación en video antes de morir

La candidata a la alcaldía de Morelón, Guanajuato (México), por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Alma Rosa Barragán Santiago, fue asesinada la tarde de este martes 25 de mayo en medio de un evento proselitista. Antes de lo ocurrido, ella dio algunos detalles del lugar donde se encontraría .

“Hola, ¿cómo están? Estoy aquí en La Manguita con la Pedro Guzmán. Si gustan acompañarme, vengan para que escuchen mis propuestas, vengan para convivir un momento. Juntos los hacemos mejor, muchas gracias”, dijo en un video que publicó en su página de Facebook a las 5.50 p. m., minutos antes de que sujetos armados a bordo de dos vehículos y varias motocicletas llegaran hasta ese sitio para asesinarla.

Horas previas a su muerte, la candidata mostró su alegría por haber sumado un gran número de simpatizantes en redes sociales.

“Buenas tardes. ¡Hoy es un día especial! Les quiero agradecer a cada uno de ustedes por su apoyo y confianza, ya somos 6.000 ciudadanos que queremos un cambio”, escribió.

En otro video, Barragán aseguró que no le tenía miedo a las amenazas recibidas, como una denuncia anónima en su contra por lavado de dinero, ya que aseguró que no era verdad.

“Vamos muy bien, tan bien que ya comenzó la guerra sucia en mi contra . Ya empezaron a atacarme con difamaciones. Hoy me enteré que tengo una denuncia anónima por lavado de dinero, la cual es totalmente falsa y sin fundamentos. La afrontaré y saldré fortalecida. No tengo miedo, no me intimidan, me fortalece porque esto me corrobora que vamos en el camino correcto”, indicó.

El cuerpo de Alma Barragán quedó junto a su camioneta, donde al parecer intentó resguardarse de las balas. La candidata murió en el lugar y otras dos personas resultaron heridas.