EE. UU.: mujer denuncia a ginecólogo por inseminarla con su propio esperma

Este martes 25 de mayo, una mujer de Nueva Jersey (Estados Unidos) presentó una denuncia por violación médica contra el que fuera su ginecólogo, el doctor Martin Greenberg.

El delito ocurrió hace 38 años. De acuerdo a la demanda, el especialista le realizó un tratamiento de inseminación en el que utilizó su propio semen, en lugar del de un donante anónimo, situación que descubrió recientemente la hija de la demandante a través de una prueba de ADN.

“¿Cómo pude haber escogido a un médico tan criminal y tan inmoral? Todo esto ha puesto patas arriba mi vida y la de mi familia, el daño que está haciendo y las cicatrices emocionales que está creando tendrán un efecto duradero”, dijo la denunciante, Bianca Voss, de 75 años.

En la comparecencia, la mujer contó que a principios de los años 80 decidió que quería ser madre. Su entonces pareja se había hecho una vasectomía, por lo que acudió a un especialista en fertilización que tenía un consultorio en el acaudalado Upper East Side de Manhattan.

Greenberg le pidió un pago de 100 dólares para conseguir una muestra de semen de un donante anónimo. Luego, en su segunda visita médica, se llevó a cabo la técnica de fertilización que nueve meses más tarde resultó en el nacimiento de su hija Roberta.

Casi cuatro décadas después, Roberta decidió contratar los servicios de 23 and Me, una de las empresas que ofrece un análisis de ADN a través del envío por correo de una pequeña muestra de saliva, y que revela un mapa genealógico con el que se puede saber la zona de origen de los antepasados.

Sin embargo, en el caso de Roberta, la prueba arrojó mucha más información, ya que el doctor Greenberg también había utilizado el test de esa empresa, por lo que su perfil genético formaba parte de su base de datos.

“Inicialmente, me compré el kit de 23 and Me porque quería saber más de mí misma y de mi familia. Y ahí, por escrito, se identificó al doctor Martin Greenberg, que por lo visto había usado también 23 and Me, como mi padre”, explicó por su parte Roberta Voss, quien aseguró que en cuanto vio la foto del médico en las redes sociales reconoció un importante parecido físico con él.

“Es horrible mirarse al espejo y ver a la persona que violó a mi madre. Veo su cara cada vez que me miro”, dijo Roberta, que apuntó además que le perturba la idea de que “un violador médico” sea su padre y el “enorme engaño” por el que fue concebida.

La denuncia fue presentada en las cortes del distrito sur de Nueva York, el último de una serie de casos de “fraude de fertilidad” que gestiona la firma de abogados estadounidense Peiffer Wolf Carr Kane & Conway. El bufete considera que se está viviendo una “epidemia” de este tipo de casos.

Bianca Voss ha apuntado que con su denuncia espera ayudar a que este tipo de casos no sucedan de nuevo.

“Espero que esto tenga un efecto disuasorio para otros médicos que estén por ahí pensando que pueden salirse con la suya tras hacer cosas que no deberían, o doctores que piensan que se han salido con la suya. No lo harán. Este médico tiene ahora 80 años, y al final el tema lo ha alcanzado”, zanjó la denunciante.