Padre de 5 hijos muere de COVID-19 tras negarse a vacunarse en EE. UU.

Una familia está de luto por la pérdida de un padre de cinco hijos a causa de la COVID-19 en la ciudad de Lincoln Park, Míchigan, Estados Unidos (EE. UU.). Tanto él como su esposa se negaron a recibir la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2.

Antwone Rivers, de 39 años, era un padre cariñoso que superó un ambiente difícil de crianza hasta llegar a ser gerente en una empresa de vehículos. “Iba a trabajar todos los días incluso los fines de semana, en las vacaciones trabajaba”, apuntó su esposa, Hollie.

El fin de semana le contó a Fox 2 News que ambos se contagiaron de coronavirus en abril pasado. “Sé que fue como una semana después de que tuviéramos COVID, él comenzó a sentirse peor y yo comencé a sentirme mejor”, comentó.

A pesar de que no tenía comorbilidad se enfermó y Hollie lo llevó al hospital, donde tuvo que recibir ventilación. Nunca más volvieron a conversar. El 13 de mayo perdió la vida.

La pareja usaba mascarilla y cumplía con el distanciamiento físico en medio de una disminución tanto de contagios como de muertes por EE. UU. tras el impulso a su campaña de vacunación. Sin embargo, la pareja no se sentía cómoda con la idea de inocularse.

“Dos semanas antes de que esto sucediera, estábamos hablando de ello, diciendo que tal vez deberíamos vacunarnos y ahora es como una gran pérdida para todos”, lamentó Hollie.

Asegura que, si pudiera hacerlo de nuevo, se habría vacunado con él y anima a otras personas a hacer lo mismo. “Se siente como un sueño y todavía no me he dado cuenta”, dijo la viuda, quien tiene hijas pequeñas.

“Es aún más difícil para nuestros hijos”, afirmó Hollie Rivers. “La mayor tiene 13 años, y está más triste por los dos menores porque tienen 3 y 1. Y está más triste de que no tengan los recuerdos que tendrán los otros niños”.

LR PODCAST: escucha el episodio más reciente de Vuelta al Mundo: