Joven que esperó acostada en piso de hospital muere por COVID-19 en Argentina

Una joven de 22 años falleció por coronavirus el último viernes en la ciudad de Santa Fe, en Argentina. El deceso de la estudiante de veterinaria expuso los graves inconvenientes que atraviesa el sistema sanitario del país sudamericano, informó el portal Clarín.

Se trata de Lara Arreguiz, quien era insulinodependiente. Su madre, Claudia Sánchez, publicó una foto de su hija acostada en el suelo de un centro médico mientras esperaba para ser atendida por el personal médico.

“Ingresamos y Lara ya estaba muy descompuesta, se ahogaba. Insistí tres veces en admisión para que por favor nos hagan pasar porque se desmayaba. Nos dejaron en un pasillo, donde pasaban pacientes con o sin COVID-19”, declaró la mujer sobre lo que pasó en el hospital Iturraspe, en la capital de Santa Fe.

“(Lara) me dijo que quería acostarse y le pregunté al de seguridad si podía recostarse en una camilla del pasillo, pero nos dijo que no. ‘Me voy a acostar en el piso’, me dijo. Después nos vio una señora que nos prestó su campera para taparla por el frío”, precisó la madre.

Según recogió el medio argentino, el 13 de mayo, la joven sintió los primeros síntomas compatibles con la enfermedad. Al día siguiente, el malestar se agravó. Lara pidió a su madre que la fuera a buscar, ya que vivía sola en la localidad de Esperanza por los estudios en la Facultad de Ciencias Veterinarias.

Al darse cuenta que su condición empeoraba, el 16 de mayo la familia decidió trasladarla al hospital Protomédico, de acuerdo con declaraciones de la madre. “Nos dijeron que podía ser coronavirus, pero que en ese momento no tenían los medios para atenderla y nos mandaron a casa”, expresó la mujer a la emisora de radio Aire de Santa Fe.

El lunes 17 regresaron al centro de salud, donde fue la prueba de descarte, le realizaron placas y le recetaron antibióticos. Otra vez en su domicilio, volvió a sentirse mal, por lo que sus padres decidieron llevarla al nuevo nosocomio Iturraspe.

Claudia denunció que estuvo horas esperando en el pasillo del hospital. “Yo entiendo el colapso sanitario, pero me duele haberla visto tirada en el piso sin respirar y que nadie haga nada” , relató.

Ante la insistencia de la progenitora, Lara fue ingresada y se llevaron a cabo las gestiones para que fuera ingresada en un sector acondicionado para pacientes en el hospital Iturraspe. Sánchez tuvo el último contacto con su hija cuando iban a trasladarla en ambulancia.

Posteriormente, la joven fue aislada por ser contacto estrecho. Fue su padre, Alejandro, quien ya había tenido el virus, el que podía visitarla y verla a través de una ventana. El 19 de mayo le informaron que iba a ser removida a una cama intermedia, donde recibió insulina por goteo.

Al día siguiente, la glucemia estaba controlada, pero aparecieron dificultades con su cuadro respiratorio, ya que los pulmones estaban dañados severamente por el SARS-CoV-2. La movieron a una cama de terapia intensiva y el pasado viernes durante la madrugada, después de padecer tres paros cardíacos, perdió la vida.

La madre indicó que espera que la historia de su hija “sirva para que con la próxima Larita tengan más consideración” en las instalaciones sanitarias de la nación.

