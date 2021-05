Biden recurre a varios influencers para incentivar vacunación entre jóvenes

“Si has sido vacunado, no tienes que llevar mascarilla; si no lo has sido, sí. Así de claro”, expresó Joe Biden. Foto: AFP

El mandatario recalcó la importancia de que la población joven se vacune “para protegerse a sí mismos y a sus familiares más mayores”, y afirmó que las vacunas tienen respaldo científico.