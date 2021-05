OMS sobre distribución desigual de vacunas: “Es un fracaso de la humanidad”

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó el reparto desigual de fármacos contra la COVID-19 alrededor del mundo como un “fracaso de la humanidad”.

Durante la cumbre del G20, Adhanom advirtió que “la gente seguirá muriendo mientras persista el desequilibrio en el reparto de vacunas”. “El desarrollo de estas fue un triunfo de la ciencia, pero su dispar distribución es un fracaso de la humanidad”, agregó.

El máximo responsable de la OMS también instó a los países miembros del G20 a intensificar sus esfuerzos para acelerar el proceso de inmunización contra el nuevo coronavirus.

“El G20 tiene los medios necesarios para vacunar al mundo, y el mundo no puede esperar más”, indicó Adhanom Ghebreyesus luego de recordar que el 90% de dosis contra el SARS-CoV-2 fueron administradas en las naciones de dicho bloque económico.

Asimismo, el funcionario saludó los compromisos de ayuda futura que suscribió el G20, no obstante manifestó que esas promesas “deben traducirse en acciones en el presente, porque sólo en el día de ayer murieron 13.000 personas de COVID-19 y otras tantas lo harán hoy”.

“Solo podemos terminar con la pandemia si todos tienen las herramientas necesarias para detenerla”, añadió Adhanom.

Finalmente, el director de la OMS apuntó que es necesaria la implementación de una cobertura sanitaria universal, con el objetivo de prevenir los efectos adversos de futuras pandemias.

“Esta pandemia ha demostrado que la salud no es un lujo sino la clave de la estabilidad política, y no será la última. (...) Hacer como si no hubiera pasado nada tras la pandemia producirá un mundo inseguro, insuficientemente preparado e injusto”, acotó.

Según cifras de la Universidad Johns Hopkins, en el mundo se contabilizan en total 166 195 983 casos de contagios de COVID-19 y 3 444 498 decesos a causa de la enfermedad.