Joven pierde a su madre por COVID-19 y una hora después muere su padre

La pandemia del coronavirus sigue causando dolor en las familias. Si la muerte de un ser querido resulta desgarradora, perder a dos o más es indescriptible. Eso le sucedió a Graeme, hijo de un matrimonio de 65 años que murió de COVID-19 con apenas una hora de diferencia en Reino Unido .

El hijo de la pareja conformada por Graeme y Margaret Carling confesó a Daily Record que se puso “completamente blanco” cuando recibió una llamada que le informaba que su padre había fallecido en el Hospital Ninewells.

El joven viajaba a su casa después de despedir a su madre Margaret, quien había muerto también por coronavirus en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Roxburghe House. “ Hubo solo una hora entre las muertes, no se podía escribir un mejor guion sobre eso ”, sostuvo Carling al medio.

Por insólito que parezca, un día después de la muerte de la señora Carling, un mensaje de texto llegó al celular de esta en el que se le pedía que reservara una cita para su vacunación contra la COVID-19.

“Obviamente, todo ha sido difícil. Eran jóvenes. No debían irse todavía, no tenían que morir. Pero lo hicieron”, reflexionó el hijo, que pese querer “esconderse bajo las sábanas” por el dolor de las pérdidas, debió seguir con su negocio de construcción.

Graeme y Margaret Carling estaban siendo tratados por COVID-19 en hospitales separados y murieron con una hora de diferencia. Foto: Cascade News

Diagnósticos de COVID-19

Justo después de Navidad, Margaret, de 65 años, fue diagnosticada de coronavirus. A principios de 2021, los médicos le daban 24 horas de vida, pero ella luchó contra la enfermedad hasta que su cuerpo no resistió y falleció el 21 de enero .

Mientras tanto, su esposo ingresó al Hospital Ninewells tras sufrir un fuerte dolor de cabeza. Dio positivo por coronavirus, pero pareció responder bien al tratamiento con oxígeno.

“Recibí una llamada telefónica de mi hermana a las seis de la tarde diciendo que nuestra madre estaba mal. Me apresuré y, minutos después, falleció. Fue horrible y triste”, recuerda Graeme Jr. Minutos después, cuando caminaba por Roxburghe House, volvió a timbrar su teléfono.

“La enfermera del Hospital NineWells me preguntó si era un buen momento para hablar. Le dije que mi madre acababa de morir, pero que aún quería saber sobre mi padre”, agregó.

Ella le contó que su padre estaba respondiendo bien al tratamiento con oxígeno, y aunque tenía una alta dependencia, podía respirar por sí mismo. Graeme jr se mantuvo tranquilo y le pidió a su esposa que manejara el automóvil de camino a casa.

Durante el trayecto, le volvió a sonar el celular. Era nuevamente la enfermera, pero esta vez con la peor noticia. “Ella me dijo: ‘ Lo siento mucho, pero cuando volví a la sala, tu padre había fallecido ’. Me puse completamente pálido. Pensé que esto no podía estar pasando”, contó el joven.

“Cuando llegamos a casa, los niños esperaban que les contara sobre mi madre, pero luego tuve que decirles que su abuelo también había fallecido”, sostuvo Graeme Jr. todavía sin creer lo sucedido.