Enrique revela que de niño sufrió abusos de su padre y que consumió drogas

El príncipe Enrique de Inglaterra ha confesado que, durante una época de su vida, recurrió a las drogas y el alcohol “como una forma de escape” del dolor que sentía tras las muerte de su madre Diana y su encaje en la familia real británica.

En una nueva serie documental titulada The me you can’t see (Lo que no puedes ver de mí), que ha creado junto con la famosa presentadora estadounidense Oprah Winfrey, Enrique comparte detalles de cómo fue su vida con los Windsor tras la muerte de su madre, especialmente los primeros años de su juventud, y su lucha por mantener su estabilidad metal.

“Estaba dispuesto a beber, estaba dispuesto a tomar drogas, estaba dispuesto a intentar hacer las cosas que me hacían sentir menos como me sentía”, le confiesa en el documental a Winfrey, que ha emitido su primer capítulo en la plataforma Apple TV.

“Poco a poco me di cuenta de que, está bien, no estaba bebiendo de lunes a viernes, pero probablemente bebería el equivalente a una semana en un solo día, un viernes o un sábado, por la noche. Y estaba bebiendo, no porque lo disfrutara, sino porque estaba tratando de enmascarar algo”, precisa.

En la charla revela también que la época más feliz de su vida fueron los 10 años que estuvo en el Ejército “porque no había un trato especial por ser miembro de la realeza”, y que sufrió abusos psicológicos y chantaje emocional de su padre, Carlos de Gales, cuando era un niño de 12 años. Para entonces, su madre acababa de fallecer en un accidente de tráfico en París. En una ocasión, incluso, el príncipe de Gales lo amenazó a él y a su hermano de que sufrirían los mismos traumas que venía arrastrando.

“Solo porque hayas sufrido, eso no significa que tus hijos tengan que sufrir. Debería ser todo lo contrario. Si sufrió, haga todo lo posible para asegurarse de que, independientemente de las experiencias negativas que haya tenido, pueda corregirlas para sus hijos’', afirmó el duque de Sussex.

Agregó que esos reveses le produjeron “ataques de pánico (y) ansiedad severa” durante sus deberes reales en sus veintitantos, un período que él llama un “tiempo de pesadilla en mi vida” debido a estar en “modo de lucha o huida” y “enloqueciendo” a menudo.

Terapia

En la serie, Enrique cuenta también cómo la terapia que inició hace más de cuatro años le ha permitido “romper el ciclo” y no volver a vivir lo que padeció su padre y, sobre todo, su madre. Fue la relación con Meghan lo que lo llevó a buscar una solución a los problemas psicológicos que lo atormentaban desde la muerte de su madre, Diana, en 1997, cuando tenía 12 años.

“La terapia me capacitó para enfrentar todo”, dice en la serie, donde participan varias personalidades que cuentan sus problemas mentales. Según Apple, los productores del formato han contado con la supervisión de 14 especialistas y organizaciones de diferentes partes del mundo para hablar de tratamientos y terapias sobre salud metal.

La serie contará también con los testimonios de personas de diferentes edades, género y condición sociocultural, añadió la plataforma. Esta es la segunda colaboración entre Winfrey y el nieto de la reina Isabel II después de la mediática entrevista que él y su esposa, Meghan Markle, concedieron a la presentadora a principios de marzo.

Con información de EFE, AFP y CNN.