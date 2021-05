Colombia: 400.000 gallinas fueron sacrificadas durante protestas

La situación crítica que vive Colombia tras 23 días de protesta contra el Gobierno de Iván Duque se trasladó también a las industrias de alimentos. Un total de 400.000 gallinas fueron sacrificadas en el suroccidente del país , ya que sus criadores no pudieron conseguir comida para las aves.

Huevos Kikes es unas de las empresas afectadas por las protestas y represión, que ya dejaron al menos 42 muertos en el país. El presidente de la compañía, Juan Felipe Montoya, explicó en Radio Blu que se vieron obligados a sacrificar parte de las 4 millones de gallinas que cría su firma comercial.

“No hay cómo alimentarlas. Hay mortalidades muy grandes. Hay represamiento de productos terminados que no tienen cómo salir”, aseguró Montoya. También dijo que los animales estaban en edad reproductiva y no fue posible donarlos debido a las normas sanitarias colombianas.

Desabastecimiento de alimentos

Esta empresa pidió el 12 de mayo en Twitter que los manifestantes no bloqueen el paso de sus vehículos. “Dejemos pasar la comida por las carreteras del país para que millones de colombianos tengamos acceso al pollo y al huevo en casa”, solicitaron.

El presidente Iván Duque, centro de los reclamos de miles de colombianos en las calles, se ha enfocado en asegurar el despeje de las vías bloqueadas para evitar desabastecimiento, sobre todo en el suroeste del país, informó la agencia AFP.

Este lunes 17 de mayo, el mandatario dispuso que la fuerza pública despliegue su “máxima capacidad operacional” para desbloquear las vías obstruidas. Duque reiteró que la toma de carreteras es ilegal. Hace tres semanas ya había utilizado al Ejército para romper los bloqueos en las principales ciudades

Crisis dejó al menos 42 muertos

De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo y Fiscalía colombianas, al menos 42 personas fallecieron durante las protestas que iniciaron el 28 de abril . Por otra parte, las ONG Temblores e Indepaz dieron cuenta de 51 fallecimientos, de los cuales 43 habrían sido a manos de las fuerzas de seguridad.

El Gobierno de Iván Duque reconoció este jueves 21 de mayo que 26 personas perdieron la vida durante la crisis, de las cuales 15 están relacionadas con las manifestaciones, mientras que 979 civiles y 983 policías resultados heridos. En los 23 días de protesta se ha registrado múltiples denuncias por abusos desde la fuerza policial.