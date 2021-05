Reino Unido anuncia un “radar global de pandemias” para rastrear virus

Britain's Prime Minister Boris Johnson gives an update on the coronavirus Covid-19 pandemic during a virtual press conference inside the new Downing Street Briefing Room in central London on May 14, 2021. (Photo by Matt Dunham / POOL / AFP)

El programa tiene el propósito de identificar, compartir datos sobre nuevas variantes del coronavirus y vigilar la resistencia a las vacunas en las personas.