México: indígenas simulan ahorcar a candidato por incumplimiento de obras

El candidato llegó a una comunidad a presentar propuestas pero fue retenido por un grupo de indígenas Tzotziles. El aspirante forma parte del partido de Andrés Manuel López Obrador.