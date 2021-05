Filtran video de un ovni en California y el Pentágono admite su veracidad

El último viernes 14 de mayo, Jeremy Corbell, un documentalista de Estados Unidos, difundió un video en el que se evidencia un ovni (objeto volador no identificado) en el cielo de California. Horas después, el Departamento de Defensa de EE. UU. confirmó la autenticidad de las imágenes.

“La Marina de EE. UU. fotografió y filmó ovnis de forma ‘esférica’ y vehículos transmedium avanzados. Aquí hay algunas de esas imágenes”, había descrito el realizador, quien luego especificó que las imágenes fueron registradas por el Centro de Información de Combate del buque USS Omaha el 15 de julio de 2019 frente a San Diego a las 11 p. m.

“No se encontraron restos. No se recuperó ninguna nave. Se observa en los informes de inteligencia que la nave ‘esférica’ parecía tener capacidad transmedia y se observó descendiendo al agua sin destrucción. La nave no se pudo encontrar al entrar al agua (se utilizó un submarino en la búsqueda) y no se recuperó nada”, añadió Corbell.

En respuesta a su publicación, la vocera del Departamento de Defensa de EE. UU., Susan Gough, confirmó al portal The Debrief la veracidad del clip.

“Puedo confirmar que el video fue grabado por el personal de la Armada y que el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos no Identificados (UAPTF, por sus siglas en inglés), perteneciente a la Oficina de Inteligencia Naval de EE. UU., lo incluyó en sus investigaciones en curso”, expresó.

Corbell, a su turno, replicó: “No sabemos si (…) la Armada o el Pentágono podrían estar dispuestos a decir algo sobre el incidente del USS Omaha, pero confiamos en que el incidente es un misterio legítimo y esperamos cualquier información que pueda llegar”.

En agosto del año pasado, el Pentágono creó una unidad militar para el estudio de ovnis, encargada de estudiar oficialmente objetos voladores no identificados y que se enfoca en detectar posibles maniobras de espionaje lideradas por adversarios de Estados Unidos, reseña RT.

Con la creación de la “célula de trabajo sobre fenómenos aéreos no identificados”, aprobada el 4 de agosto y que está a cargo de la Marina, se pretende “comprender mejor la naturaleza y origen” de estos fenómenos, mencionó en aquel momento Susan Gough.

De acuerdo con la alta funcionaria, la misión de la unidad del Pentágono es “detectar, analizar y catalogar estos fenómenos aéreos no identificados que podrían representar una amenaza para la seguridad nacional”.

En ese sentido, la sede del Departamento de Defensa “toma muy en serio cualquier incursión de aeronaves no autorizadas en nuestros centros de entrenamientos o en nuestro espacio aéreo, y revisa todos los informes”.

En marzo de este año, un alto funcionario de inteligencia bajo el mandato del expresidente Donald Trump indicó que el Gobierno estadounidense planeaba publicar un informe que desclasifica numerosos avistamientos de ovnis.

“Hay muchos más avistamientos de los que se han hecho públicos. Y cuando hablamos de avistamientos, nos referimos a objetos que han sido vistos por pilotos de la Marina o de la Fuerza Aérea, o que han sido captados por imágenes de satélite y que francamente realizan acciones difíciles de explicar”, dijo el exdirector de Inteligencia Nacional John Ratcliffe a Fox News.

El informe sobre los ovnis debe publicarse a principios de junio por el Departamento de Defensa y las agencias de inteligencia, en virtud de una cláusula de un paquete de ayuda y gastos de COVID-19, firmado por Trump antes de dejar el cargo, recoge DW.