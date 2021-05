España: diputado niega paternidad de joven trans que dio a luz

Francisco José Contreras, diputado del Partido Vox de extrema derecha de España, ha emitido un discurso de odio en sus redes sociales mediante un mensaje donde niega la paternidad trans de Rubén Castro, quien dio a luz a inicios de mayo.

El mensaje transfóbico —“un hombre no puede quedar embarazado” porque “no tienen útero ni óvulos”― fue censurado por Twitter durante 12 horas. Según la red social, el político español violó su política contra material que amenaza, acosa o fomenta la violencia contra otras personas por razón de su raza, origen étnico, nacionalidad, orientación sexual, género, identidad de género, religión, edad o discapacidad.

“Tenga en cuenta que los valores predeterminados repetidos pueden llevar a la suspensión permanente de su cuenta. Vaya a Twitter ahora para solucionar el problema con su cuenta”, advirtió la plataforma, que se negó a hacer comentarios al ser contactada por Fox News.

Rubén Castro (27), llamado el primer papá gestante de España, dio a luz el 1 de mayo a Luar, su ‘hije’, un término desprovisto de género. Así lo anunció en su cuenta de Instagram, donde visibiliza la paternidad trans.

“Perdonad el silencio, la ausencia y el no contestar a vuestros mensajes, estaba dándole la bienvenida al mundo a esta preciosidad que tengo por hije. Finalmente, decidió que el 1 de mayo era buen día para salir. Gracias por todos vuestros mensajes y felicitaciones. Ha sido lo más difícil y deseado que he vivido hasta ahora”, escribió Rubén en la plataforma social.

Luar nació seis días después de la fecha que estaba prevista. Rubén contó que siempre tuvo clara su paternidad deseada y que mostraría al mundo esta experiencia. Por ello, todo el proceso lo ha estado grabando para mostrarlo en un documental llamado Papá gestante.

Los seguidores del partido Vox han iniciado una campaña de odio (#Unhombrenopuedequedarembarazado) en respuesta a la decisión de Twitter. No es la primera vez que la compañía censura su contenido.

En enero desactivó durante 24 horas la cuenta de la agrupación tras afirmar que las altas tasas de criminalidad en España estaban vinculadas a los inmigrantes del norte de África.

Paternidad trans

La comunidad trans viene luchando por años para que se ampare su derecho a conformar una familia.

“Ser un buen padre o una buena madre no tiene nada que ver con la identidad de género. Una creencia común y errónea (que se explota a menudo en las disputas por la custodia de los hijos) es que hacer la transición de sexo (vivir y presentarse uno mismo en la vida cotidiana de manera consistente con la identidad de género) es un acto egoísta y no un proceso que no se puede tomar a la ligera”, destaca la organización estadounidense de derechos civiles Lambda Legal, enfocada en la comunidad LGBTI.

“Hacer la transición es un paso para armonizar la mente y el cuerpo de una persona y beneficia a todos los involucrados, entre ellos a los niños. Incluso brinda a los menores una oportunidad para aprender sobre la diversidad y la tolerancia”, zanja el grupo legal.