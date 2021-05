Chile se alista para aplicar tercera dosis de vacuna Pfizer contra la COVID-19

Chile cuenta con más dosis de vacunas contra la COVID-19 que población. Tras aplicar un intensivo programa de inmunización desde diciembre 2020, logró inocular con ambas dosis a casi 7,5 millones de personas, cerca del 50% de su población objetivo. Ahora se preparan para aplicar una tercera dosis, en caso la ciencia determine que es necesaria.

Así lo sostuvo el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Rodrigo Yáñez. “Sería para ciertos grupos, los más vulnerables, probablemente. Si así fuera, tenemos garantizado el suministro para una eventual tercera dosis ”, precisó Yáñez, líder de las negociaciones con farmacéuticas, para Infobae.

Las autoridades chilenas tienen compromisos de compra por 41,4 millones de dosis, de las que ya arribaron a su país 18,3 millones de los laboratorios Pfizer (3 millones), Sinovac (15 millones) y AstraZeneca (160.000). La nación vecina tiene previsto haber vacunado al 80% de su población objetivo en junio.

Dadas las discusiones sobre si sería necesario inocular por tercera vez la fórmula de Pfizer, en Chile siguen negociando. “ No necesariamente nos van a sobrar vacunas ”, dijo Yáñez, en relación a que actualmente tienen más dosis contratadas que población total (19,1 millones de ciudadanos).

Tribunales en Nueva York

En el país sureño adjudican parte del éxito de su programa de vacunación a su experiencia en negocios internacionales. “Chile es campeón del libre comercio”, aseguró el subsecretario Yáñez.

Pese a la pericia comercial chilena, Yáñez manifestó que las negociaciones con Pfizer fueron complejas. Una las concesiones del Gobierno chileno fue que el contrato con la farmacéutica germano estadounidense implica comparecer ante los tribunales de Nueva York en caso hubiera diferencias .

“Eso implica que el Estado renuncia a su inmunidad de jurisdicción”, comentó el funcionario. Al mismo tiempo, descartó que las negociaciones hayan incluido ceder bienes soberanos, propiedades en el extranjero o territorio, como glaciares o la Isla de Pascua.

No reveló el precio que pagaron por cada dosis, pero detalló que Chile negoció en calidad de “país de ingresos medios”. De acuerdo con información recabada por Unicef, el precio unitario de la vacuna de Pfizer va desde los 6,75 dólares (Unión Africana) hasta los 19,5 dólares (Estados Unidos).

Gobierno controla el sistema de salud

Chile, que este domingo 16 celebró la elección de los constituyentes que redactarán una nueva carta magna, registra más contagios de lo esperado por sus autoridades, no obstante el plan exitoso de inmunización.

El sábado 15 de mayo, 6.769 personas dieron positivo a COVID-19, un escenario que “sigue siendo complejo”, a decir del ministro de Salud, Enrique Paris. Con 27.734 muertos desde marzo de 2020, la pandemia sigue muy presente. Una de las acciones que tomaron fue controlar todo el sistema de salud, público y privado, desde el Estado dirigido por el derechista Sebastián Piñera.