ONU pidió el cese al fuego entre Gaza e Israel y que busquen acuerdos

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a las partes que cesen de inmediato los ataques en Gaza e Israel con el objetivo de que se puedan intensificar “los esfuerzos de mediación con miras a poner fin inmediatamente a los combates”.

Según dio a conocer su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres apuntó que la Organización de las Naciones Unidas participa “activamente” en tales esfuerzos, los cuales son “cruciales” para hacer llegar a la región la ayuda humanitaria “que tanto necesitan las personas afectadas” por el conflicto.

“La escalada militar en curso ha causado gran sufrimiento y destrucción. Se ha cobrado decenas de vidas civiles, incluidos, trágicamente, muchos niños. Los combates pueden desencadenar una crisis humanitaria y de seguridad insostenible, y fomentar aún más el extremismo , no solo en el territorio palestino ocupado en Israel, sino en la región en su conjunto”, advirtió el secretario general de la ONU.

El funcionario indicó que “solo una solución política sostenible conducirá a una paz duradera”, pero para que esto se pueda dar primero se debe hacer un alto al fuego en Medio Oriente y posteriormente buscar acuerdos que garanticen la estabilidad.

Las negociaciones para que los ataques entre Gaza e Israel terminen continuarán en los próximos días. Para participar en ellas el subsecretario de estado adjunto para Israel y Asuntos Palestinos de Estados Unidos, Hady Amr, ha llegado a Tel Aviv la noche del viernes 14 de mayo.

Amr se reunirá con autoridades israelíes y palestinos con el objetivo de reforzar “la necesidad de trabajar hacia una calma sostenible, reconociendo el derecho de Israel a la autodefensa”, según indicó la Embajada de EE. UU. en Jerusalén en su cuenta de Twitter.

“Israelíes y palestinos merecen medidas iguales de libertad, seguridad, dignidad y prosperidad” , agregó la Embajada en el pronunciamiento.

Los esfuerzos internacionales para mediar en el conflicto han resultado inútiles hasta el momento. Una delegación egipcia que se reunió con funcionarios israelíes para ayudar a negociar el cese al fuego no alcanzó ningún resultado positivo, según informó este viernes una fuente de seguridad egipcia.

No obstante, una fuente diplomática cercana a las negociaciones aseguró al periódico The Times of Israel que las partes podrían llegar a un acuerdo en unos días.

Por otra parte, se conoce también que el líder político Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), Khaled Mashaal, expresó que el grupo está preparado para el fin de los ataques “recíprocos”, según recoge el mismo medio israelí.