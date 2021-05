Israel intensifica ataques, pero apuesta por negociar la paz

Israel intensificó sus ataques a la Franja de Gaza al cierre de la semana en respuesta al lanzamiento de cohetes que, inclusive, fueron enviados el viernes desde Siria.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que la ofensiva “no ha terminado todavía” en Gaza tras rechazar el alto el fuego propuesto por Egipto. No obstante, la embajada en Perú resaltó que Israel se ha sentado en varias ocasiones en la mesa de negociaciones y lo hará nuevamente.

“Israel siempre va a estar abierto a negociar, de una forma definitiva, viable y que conserve la paz entre israelíes y palestinos”, enfatizó Jakin Mandelblum, jefe de Misión Adjunto de la embajada. “Lo ha dicho múltiples veces el primer ministro, Israel desea una solución viable a largo plazo para que ambos pueblos vivan en paz”.

En una conferencia de prensa efectuada el viernes, Mandelblum afirmó que la única tregua posible se logrará cuando la población israelí esté segura. “Lo más relevante es que Hamás no vaya a seguir atacando a nuestra población civil”.

Desde el lunes tanto Hamás como la Yihad Islámica disparan cohetes hacia Israel , donde han perdido la vida nueve personas y más de 500 resultaron heridas. La respuesta del Estado judío, con innumerables bombardeos sobre Gaza, deja al menos 126 decesos.

“Nosotros no empezamos este conflicto y no pensamos agrandarlo”, afirmó Mandelblum. “Israel en este momento está defendiendo a todos sus ciudadanos, solo cuando se garantice que no habrá más ataques (cesarán la ofensiva)”, dijo.