Colombia: menor se quita la vida tras denunciar abuso sexual de policías

Una menor se quitó la vida en Colombia tras denunciar abuso sexual por parte de policías que disolvían una protesta en medio de la crisis social que acontece en el país. El caso, respaldado por una red independiente de derechos humanos, ha causado repudio y nuevas manifestaciones contra la fuerza pública.

El miércoles 12 de mayo en la noche, la víctima fue conducida hacia la Unidad de Acción Inmediata (URI) de la Fiscalía por agentes que se enfrentaban con manifestantes en la ciudad de Popayán, en el suroeste del país. En un video que se hizo viral, se la ve gritando mientras la inmovilizan de pies y manos y la llevan hacia el sitio.

Según la Comisión de Garantías y Derechos Humanos, que acompaña las protestas que desde hace dos semanas acorralan al Gobierno, la menor manifestó que “la habían golpeado” y tenía “laceraciones en las manos”. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice), en tanto, señala que en ese lugar ocurrió la violencia sexual.

Al día siguiente, la menor se suicidó “mientras estaba sola en su casa”. Antes le dijo a su abuela “que le dolía el estómago” y que la habían abusado sexualmente, agregó la organización.

En el comunicado, la red de derechos humanos también cita una publicación escrita por la menor en la que denunció el abuso. Decenas de personas se han manifestado frente a la comandancia de la Policía en Popayán en rechazo a la agresión.

Con pancartas de “Policía, no me violes” o “Las mujeres no somos botín de guerra”, y con gritos contra el patriarcado o los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, las protestas también llegaron hasta el Comando de Atención Inmediata (CAI), una especie de comisaría.

La ONG Temblores, que está siguiendo de cerca los abusos policiales cometidos desde el 28 de abril, denunció, además de 39 homicidios y 2.110 hechos de violencia, 16 casos de violencia sexual y tres de género.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia informó que ha recibido 87 reportes de violencia contra mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas. El Ministerio de Defensa, que tiene a su cargo la Policía, cuenta más de 1.500 lesionados entre manifestantes y agentes.

Suspensiones e investigación

La Policía negó los abusos en este caso; sin embargo, anunció la suspensión de cuatro uniformados implicados en el caso para “que asuman de manera directa su defensa”, señaló el general Ricardo Alarcón.

En tanto, la vicefiscal general de la nación, Martha Janeth Mancera, anunció una investigación integrada por un “equipo especial con dos fiscales”, una de ellos es experta en temas de género con enfoque en niñas, niños y adolescentes.

Colombia pasa por una severa crisis social por cuenta del deterioro que trajo la pandemia y la represión de las protestas contra el Gobierno, que intenta desactivar el descontento mediante diálogos y negociaciones con los frentes de manifestación que reclaman un Estado más solidario y una sociedad menos desigual.

Con información de EFE y AFP.