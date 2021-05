Reconocen derecho de madre soltera a unir permisos de maternidad y paternidad

Un juzgado del municipio de Valencia, en España, reconoció este viernes 14 de mayo el derecho de una madre sin pareja, en situación de familia monoparental, a gozar de los permisos de maternidad y paternidad, tras dar a luz, reveló el periódico 20 Minutos.

El fallo, ganado por el sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) del mencionado municipio, lo dictó el Juzgado de lo Social n.° 6 de Valencia y condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Tesorería General, que rechazaron conceder la licencia de paternidad.

No es la primera vez que la justicia española autoriza a una madre soltera. En 2020, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco concedió a otra mujer ambos permisos, retractando los criterios de la Seguridad Social, que siempre había negado esta facultad.

En los dos casos, los tribunales basaron sus decisiones en lo recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño, un reglamento que prevalecerá sobre cualquier otro en caso de disputa.

Según informó el portal El País, el veredicto conocido por el caso de la madre de Valencia determina que, de no permitirse la comunión entre ambos permisos, se estaría realizando un episodio de discriminación de las familias monoparentales con respecto a las biparentales.

El dictamen también se refiere a la doctrina del Tribunal Supremo en el sentido de que las normas en materia de protección de la maternidad han de ser interpretadas a la luz del principio general del interés superior del menor de edad. Asimismo, argumenta que en el caso de denegación “se puede suscitar una quiebra del principio de Igualdad del artículo 14 de la Constitución Española”.

“La demandante no se está adueñando de ningún derecho, dado que no existe otro progenitor que tenga derecho al período de disfrute solicitado por la actora y, por tanto, no se trata de ninguna transferencia de su derecho individual”, señaló el dictamen.

“En estos momentos, las denegaciones de la Seguridad Social provocan que los hogares monoparentales, e indirectamente la mujer, queden discriminados. Por el hecho de ser una familia monoparental no puede verse mermado ese tiempo de cuidado que el menor tiene garantizado por ley”, aseveran desde CSIF en un comunicado.

Otras trabajadoras de familias monoparentales atraviesan la misma situación. Para ellas, el triunfo del sindicato CSIF abre una vía en la mejora del cuidado de los pequeños tras el nacimiento, explicó 20 Minutos.

