Walid Muaqqat: “Israel quiere usar a Hamás como un pretexto”

Para Palestina, según su embajador en Perú, el enfrentamiento entre Israel y Hamás, que ha dejado hasta el momento 70 muertos, tiene un trasfondo político que va más allá de una necesidad de defensa de sus territorios. Ellos piden el cese de esta guerra.

¿Cuál es la postura de Palestina frente al conflicto entre Israel y Hamás?

Israel está cometiendo una masacre horrible contra los civiles. Está atacando a los edificios y viviendas. Para asesinar a un dirigente de Hamás tenían que volar todo un edificio matando a todos. Han derribado hasta el momento hasta tres edificios. Es una venganza y caen en crímenes de guerra. No hay proporción...

¿No hay proporción en los ataques o en el daño? Hamás envió más de 1.000 misiles en 48 horas...

Me refiero a la cantidad del daño y de las Fuerzas Armadas. Pero no hay punto de comparación. Israel es la cuarta fuerza militar en el mundo contra un pueblo encerrado en 350 kilómetros cuadrados. Ellos no tienen un ejército, solo se armaron para defenderse.

¿Cuál sería la razón?

Este ataque tiene razones políticas, porque el presidente Benjamín Netanyahu ha fracasado más de cuatro veces al querer formar un gobierno, por esa razón inicia guerras. Palestina somos la parte afectada. Hamás es parte del pueblo palestino.

¿Coinciden en que Hamás quiere debilitar a la autoridad palestina con este conflicto?

Hamás es parte del tejido social palestino. Están cercados y agredidos permanentemente. De acuerdo a la ley internacional, la ocupación y el bloqueo a Franja de Gaza es una agresión permanente contra el pueblo palestino. De acuerdo al mismo derecho internacional, toda población tiene el derecho de luchar para recuperar su territorio. Hamás no puede recibir toda la agresión, por lo que debe defenderse.

¿Qué han planteado para restaurar la paz?

Siempre Israel pretende utilizar a Hamás como pretexto para mantener su ocupación y planes de expansión en el territorio palestino. Desde el 93 hasta la fecha, los palestinos no dejaron de negociar e ir a todas las conferencias para la paz. Israel utilizó todos esos años para expandir sus colonias en el territorio palestino.