Compañía británica pide disculpas a persona no binaria por falta de inclusión

Compañía de trenes del nordeste de Londres pide disculpas a persona no binaria, quien expresó sentirse excluida del saludo del conductor al iniciar el viaje en dicho transporte.

“Buenas tardes, damas, caballeros, niños y niñas”, dijo el conductor. Frente a esto, Laurence recalcó a través de su cuenta de Twitter: “ Como persona no binaria, este anuncio en realidad no se aplica a mí, así que no escucharé a LNER ”.

La compañía London North Eastern Railway (LNER) se pronunció también mediante las redes sociales: “Lamento mucho ver esto, Laurence. Nuestros gerentes de trenes no deberían usar un lenguaje como este y le agradezco que me haya llamado la atención”.

Además, la empresa prometió tomar medidas a favor de los derechos de este colectivo. “Por favor, ¿podría decirme en qué servicio se encuentra? Me aseguraré de que sigan siendo tan inclusivos como nos esforzamos por ser en LNER”, añadió.

Laurence informó que se identifica como una persona no binaria y que utiliza los pronombres them y they, que en español serían elle y elles. Además, afirmó que representa al Sindicato de Ferrocarriles Marítimo y Transporte.

Su acompañante también defendió la denuncia: “Éramos clientes del ferrocarril. Ser personal ferroviario no exime a un operador del deber de cuidado o responsabilidad de ser inclusivo. Ambas somos personas no binarias y estábamos alarmadas e incómodas por la falta de inclusión’'.

Tras las críticas que recibió la denuncia, LNER señaló: “No estamos haciendo todo lo posible para acomodar a una sola persona, estamos haciendo todo lo posible para acomodar a todas las personas. Ahí está la diferencia”.