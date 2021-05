Chile es demandado por presunta discriminación a profesora lesbiana

Este miércoles 12 de mayo iniciaron las audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la demanda contra el Estado de Chile por parte de la profesora Sandra Cecilia Pavez Pavez. La docente alega que fue inhabilitada de dictar el curso de religión debido a su orientación sexual .

Los magistrados escucharon el testimonio de Pavez, quien solicitó justicia para que “nunca más nadie en este mundo, hombre o mujer, se le haga el daño” que ella afirma haber sufrido junto con su familia y seres queridos.

“Por mi orientación sexual no tengo derecho a enseñar ni a entregar los valores que tengo como ser humano, ni a mostrar ese Dios que es un Dios de amor, de misericordia. No es un Dios que condena ni enjuicia”, alegó la docente chilena ante la Corte IDH.

La demandante asegura que el 25 de julio de 2007 la Vicaría para la Educación del Obispado de San Bernardo (Santiago) revocó su certificado de idoneidad. Este documento es requerido por el Ministerio de Educación para ejercer como profesora de religión.

Pavez indicó que la anulación del escrito tiene que ver con su orientación homosexual. Ella ejerció como docente de la asignatura de religión en una institución de educación pública durante más de 22 años.

“Con el obispo me dijeron que yo tenía el demonio dentro y que necesitaba un tratamiento psicológico y psiquiátrico para poder curarme de la enfermedad. Considero que la orientación sexual no era una enfermedad y ahí me dijo que si no yo iba a perder mi trabajo como profesora de religión, y también el obispo me dijo que si iba ante la Corte Suprema, él tenía ahí amigos ”, relató Pavez en la primera audiencia por su caso.

Revocación de certificado “no genera despido”

El perito designado por el Estado chileno ante la Corte IDH, José Luis Lara Arroyo, explicó que “no todo trabajador es funcionario público”, en relación a que la docente estaba adscrita a una corporación municipal. También subrayó que la rescisión del certificado por parte de la autoridad eclesiástica no genera separación del ejercicio docente.

“Este certificado de idoneidad tiene, a mi juicio, una base legal. Este certificado de idoneidad habilita para impartir clases de religión, pero no genera despido o desvinculación como consecuencia de su revocación ”, argumentó Lara Arroyo, según recoge Radio Bío Bío.

En la audiencia también participó el perito presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rodrigo Uprimmy Yepes, quien señaló que “el elemento fundamental es que durante muchísimos años la señora Pavez fue profesora de religión y nadie la cuestionó”.

“Solo se le cuestionó cuando se invadió su vida privada y se hizo pública su orientación sexual, pero antes nadie vio ningún problema”, puntualizó el abogado de la Comisión durante la audiencia.

Por su parte, el vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile, Rolando Jiménez, consideró que este caso representa discriminación arbitraria que fue avalada por los tribunales de su país.

“Tenemos la certeza absoluta de que agotamos las instancias nacionales de justicia. Aquí hubo una discriminación brutal basada en la orientación sexual de una profesora de religión, y por lo tanto esperamos que la Corte Interamericana falle en favor de Sandra”, sostuvo Jiménez, según reportó Radio Bío Bío.

Se tiene previsto que la audiencia continúe hoy, jueves 13 de mayo, con los alegatos orales finales de las partes.

Con información de EFE.