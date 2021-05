Panel Independiente de la OMS ante la COVID-19: “Desastre pudo haberse evitado”

El Panel Independiente de Preparación y Respuesta ante Pandemias, formado por 13 expertos, señaló en su más reciente informe que la crisis mundial por COVID-19 era evitable, pero hubo débil preparación y respuesta desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Gobiernos nacionales.

“ La COVID-19 sigue siendo un desastre global. Lo que es peor aún, este desastre pudo haberse evitado ”, señala el Panel convocado por la propia OMS. Subrayan que el mundo demostró no haber aprendido nada de crisis sanitarias en el pasado.

Fueron los estados miembros de ONU quienes, alarmados por las sospechas de que esta entidad no había actuado correctamente en la fase inicial de la pandemia , solicitaron la creación de este foro independiente.

Los científicos liderados por la exmandataria de Liberia Ellen Johnson Sirleaf y la ex primera ministra de Nueva Zelanda Helen Clark encontraron responsabilidad compartida y malas coordinaciones entre la OMS, países de Europa y Estados Unidos, principalmente.

“El Panel ha encontrado eslabones débiles en todos los puntos de la cadena de prevención y respuesta. La preparación fue inconsistente y con fondos insuficientes. El sistema de alerta era demasiado lento y dócil. La OMS tenía poco poder”, sentencia el informe “COVID-19: que sea la última pandemia”.

Demora en declaración de emergencia global

Los expertos concluyeron que la emergencia global pudo haber sido declarada ya el 22 de enero , tras la primera reunión del Comité de Emergencia de la OMS. Según el informe, fue un error esperar a que este mismo grupo se reuniera una segunda vez.

Sin embargo, argumentan que la OMS no actuó en ciertos momentos como debía porque no cuenta con los poderes que se requieren en una situación de tal gravedad. “Sensibilidades sobre soberanía no deben provocar demoras a la hora de alertar al mundo sobre la amenaza de un nuevo patógeno con potencial pandémico”, agrega el documento presentado hoy, miércoles 12 de mayo.

Responsabilidades nacionales

Los países también tuvieron una gran parte de responsabilidad en la descontrolada propagación del coronavirus, conforme a las conclusiones del Panel.

“Febrero fue un mes perdido en el que muchos más países podrían haber adoptado medidas serias para contener la propagación del SARS-CoV-2 y prevenir una catástrofe sanitaria, social y económica”, concluyeron los expertos.

Recordaron que la mayoría de gobiernos optó por “esperar a ver lo que pasaba y no fue hasta que empezaron a ver que las unidades de cuidados intensivos se llenaban que empezaron a actuar , pero ya era demasiado tarde”.

“Hubo países que subestimaron el valor de la ciencia, negaron la gravedad de la enfermedad y tardaron en responder, lo que tuvo consecuencias nefastas”, añadió la copresidenta del Panel, cuya creación se produjo en medio del recelo que Estados Unidos había instigado contra la OMS.

En su última publicación semanal, con información hasta el 9 de mayo, la OMS dio a conocer que 3 277 834 personas perdieron la vida a causa de la COVID-19 en todo el mundo en lo que va de la pandemia. De acuerdo con las cifras oficiales que la OMS recaba de sus Estados miembro, el 47% de las víctimas mortales proviene de las Américas.

Con información de EFE.