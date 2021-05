Este sábado 15 y domingo 16 de mayo, Chile vivirá un nuevo proceso electoral. Se trata de los comicios donde 14 000 000 de ciudadanos elegirán a convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Esto luego de que el Senado decidiera postergar las elecciones que tenían previstas para el 11 de abril.

El Servicio Electoral (Servel) informó que por primera vez el sufragio se desarrollará en dos días y, al igual que en el plebiscito de octubre pasado, los electores deberán mantener las medidas de prevención para evitar los contagios de la COVID-19.

¿Cuándo son las votaciones 2021 en Chile?

Las elecciones municipales en Chile este 2021 se realizarán los días sábado 15 y domingo 16 de mayo , en una decisión inédita en la historia del país.

¿Cuál es el horario de votación en Chile?

Las mesas de sufragio estarán habilitadas desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m. y no podrán cerrar si es que hay gente esperando para ejercer su derecho a voto.

¿Quiénes tienen preferencia de votar en las elecciones 2021 en Chile?

Durante los dos días de votación y en todos los horarios, tendrán preferencia para acceder a las mesas las siguientes personas:

Las mujeres embarazadas

Personas con algún tipo de discapacidad

Electores que requieran ser asistidos

Adultos mayores de 60 años.

¿Necesito un permiso para ir a votar este 15 y 16 de mayo?

El Servel dijo que no es necesario solicitar ningún permiso para acudir a los locales de votación.

¿Cuál es la multa por no ir a votar?

Se sancionará con multa o cárcel a quienes sean descubiertos pagando por votos

Recibirá multa o cárcel quienes vendan su voto

Se prohíbe tomar foto del voto al ser interpretado como cohecho

No se puede ir a votar con poleras o mascarillas que inviten a votar por algún candidato

Se prohíbe la propaganda que lleve el elector al momento de votar

Está penado votar más de una vez y/o suplantar a otra persona durante el sufragio.

Las personas designadas como vocales de mesa deben presentarse este viernes 14 de mayo a las 3.00 p. m. para realizar la constitución de mesas y deben llegar ambos días a las 7.30 a. m. a los locales de votación.

Vocal que no se presente a cumplir sus funciones tendrá una multa que puede ir desde las 2 hasta las 8 UTM (entre $ 79.500 y $ 318.000 pesos aproximadamente).

¿Es obligatorio ir a votar?

Según el artículo 15 de la Constitución Política de la República de Chile, el voto es voluntario.

La norma rige desde el 31 de enero de 2012 y que regula el voto no obligatorio. En consecuencia, si un ciudadano no emite su voto, no necesita acudir a Carabineros para excusarse y tampoco se expone a una multa.

Cabe destacar que quienes hayan sido designados como vocales de mesa y no concurran a desempeñar su deber, sí serán sancionados con una multa a beneficio municipal.

¿Qué autoridades se elegirán el 15 y 16 de mayo de 2021 en Chile?

Las personas podrán acudir a sus lugares de votación para elegir alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes . Los dos primeros se nombran cada cuatro años.

Será la segunda vez que los chilenos asistirán a votar en un contexto de pandemia. La primera fue en octubre del 2020, con la aplastante victoria del Apruebo que determinó la redacción de una nueva Constitución.

¿Qué restricciones hay por las elecciones 2021 en Chile?

La medida que prohíbe la libre circulación de personas por la vía pública durante la noche y la madrugada comienza a las 9.00 p. m. y concluye a las 5.00 a. m.

No obstante, a raíz del cierre del proceso electoral este domingo se modificará el horario. El toque de queda comenzará a las 2.00 a. m y, conservando su horario de término, finalizará a las 5.00 a. m. El propósito es para brindarle tiempo a los participantes en los comicios (vocales de mesa, apoderados y funcionarios del Servel) para retornar a sus hogares.