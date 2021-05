Una región de India ofrecerá ivermectina a toda la población adulta

El ministro de salud del estado de Goa (India), Vishwajit Rane, dijo el lunes que las personas recibirán 12 mg de ivermectina durante un período de cinco días como profilaxis para protegerse contra el Covid-19. Rane afirmó que la decisión del gobierno estatal se basó en estudios de paneles de expertos del Reino Unido, Italia, España y Japón que encontraron una reducción estadísticamente significativa en la mortalidad y el tiempo de recuperación en pacientes con Covid-19, sin ofrecer ningún detalle.

A consecuencia de ello, la Organización Mundial de la Salud advirtió contra el uso de ivermectina para tratar el Covid-19 el martes después de que el gobierno de Goa anunciara que administraría el fármaco a todos sus residentes adultos basándose en una afirmación no probada de que podría ayudar a reducir la gravedad de las infecciones por Covid-19. El martes, el científico jefe de la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Soumya Swaminathan, advirtió que el organismo de salud mundial no recomienda el uso de ivermectina para COVID-19, excepto en los ensayos clínicos.

Goa, uno de los estados más pequeños de la India por población, ha sido testigo de un aumento reciente en los casos de Covid-19 y el martes informó 3.124 nuevos casos y 75 muertes el martes por la noche.