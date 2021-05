Brasil: joven denuncia maltrato físico de su padre por su orientación sexual

Un adolescente de 14 años escribió una misiva a sus vecinos en una localidad de Goiás, estado de Brasil, para suplicar por ayuda porque era agredido por su padre, supuestamente por ser homosexual.

Posteriormente los vecinos grabaron el momento en que el hombre golpeó a su hijo y enviaron el audio a la Policía Civil. Un material al que tuvo acceso G1, medio local que lo divulgó el pasado 7 de mayo, dos días después del suceso.

En una carta, el hijo expresó: “¿Alguna vez has sentido que no eres bueno para nadie? Lo estoy sintiendo. Duele mucho aquí. Por favor, ayúdenme. No puedo soportarlo más. Estoy en la mayor desesperación de mi vida”.

Cuando los agentes policiales acudieron al lugar el adolescente no confirmó que fue golpeado por el papá, a pesar de que los efectivos corroboraron que presentaba abrasiones en el cuerpo.

Igualmente, varias personas están dispuestas a testificar. “Lo escuchamos gritar. Pidiendo ayuda. Es difícil para las personas que son madres ver una situación como esta”, afirmó una vecina que no quiso ser identificada.