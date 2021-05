Lucas Villa, símbolo de las protestas en Colombia, tiene muerte cerebral

Autoridades del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, uno de los municipios donde han manifestado en Colombia, confirmaron el diagnóstico de muerte cerebral del joven activista Lucas Villa, símbolo de las protestas que llevan varios días en el país.

“Lamentamos informar que, no obstante a la atención prestada, el paciente no presentó ninguna reacción neurológica posterior suspender la sedación. El paciente tiene isquemia general global. Sigue conectado a un respirador y no hay nada que hacer”, dijo el gerente general, Juan Carlos Restrepo, citado por Caracol Radio.

Solo resta esperar que su corazón deje de latir, según el parte médico. Su familia ya recibe actualmente apoyo psicológico, indicaron directivos del centro asistencial.

Villa, un estudiante de 37 años, se convirtió en símbolo de las manifestaciones y de la violencia que las ha salpicado por la brutalidad policial, denunciado por diversos organismos internacionales e incluso por mandatarios de la región.

Sobre el joven, la Fundación Internacional de Derechos Humanos sostuvo la semana pasada que “fue objeto de un asesinato selectivo, no fruto del azar ni de violencia aleatoria”, dado que “fue baleado desde un coche tras una jornada de protesta pacífica en la que destacó por su actividad”.

Estuvo ingresado de gravedad luego de que civiles dispararan contra manifestantes que protestaban de forma pacífica en un viaducto en Pereira, capital del departamento de Risaralda, e hirieran de gravedad a tres jóvenes.

Este lunes 10 de mayo ya comenzaron a expresarse en redes sociales tras conocerse la noticia. “Qué pelado tan lindo, lleno de tanta energía y el Estado lo mató”, deploró el senador Wilson Arias en su cuenta verificada de Twitter.

Canadá se unió en esta jornada a los países que han condenado la violencia en Colombia, “incluido el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad”, después de que al menos 27 personas murieran y centenares resultaran heridas durante las protestas de las últimas semanas.

La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo colombianas han informado que hay 168 desaparecidos durante las protestas.

Con información de EFE

