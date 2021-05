Campaña anticomunista en Perú: ¿ha funcionado en el mundo?

Las encuestas más recientes en el Perú revelan que la postulante de la derecha, Keiko Fujimori, ha disminuido la diferencia en estimación del voto ante el ganador de la primera vuelta, el profesor de izquierda, Pedro Castillo.

Urpi Torrado, gerente general de Datum Internacional, detalló el viernes 7 de mayo que hay un “acortamiento de la brecha” luego de que en dos semanas la ventaja de Castillo pasara de 15 a 5 puntos. “Cada vez la campaña tiende a ser más reñida entre ambos candidatos”, manifestó.

Entrevistada por RPP sostuvo que varios factores han permitido el ascenso de la aspirante de Fuerza Popular, entre ellos “esta campaña anti de ambos, en el caso de Pedro Castillo, toda la campaña anticomunismo y eso impacta en ambos casos, porque hay una parte del voto en contra del otro”.

En los anteriores comicios presidenciales ya se demostró que el movimiento antifujimorista es capaz de imponerse en una segunda vuelta, un obstáculo electoral que hasta ahora la excongresista no ha podido superar.

La República conversó con especialistas acerca de este discurso y constató que, a pesar de los hechos históricos que se han dado tras la caída del Muro de Berlín, todavía saca algunos réditos políticos este tipo de mensajes.

Discurso anticomunista en el mundo

El caso más reciente se dio el martes 4 de mayo en la capital de España, Madrid, donde la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se impuso con el lema Comunismo o libertad.

“Se trata de una frase muy simple y simplificadora, que llama más a los sentimientos que a la razón”, comentó la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, Paloma Román.

Un razonamiento compartido por la doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), Yanina Welp, quien lamentó que este tipo de posturas fueron “instrumentalizadas para una polarización extrema”.

Ayuso arrasó en los comicios con un lema sencillo, de acuerdo a varias politólogas. Foto: captura de Twitter

“Básicamente la campaña fue comunismo o libertad del lado de Ayuso, fascismo o democracia del otro lado, con un efecto simplificador que realmente erosiona mucho el debate político”, deploró Welp.

El 11 de abril, cuando Castillo superó a Fujimori en la primera vuelta, Guillermo Lasso se convirtió en el presidente electo del Ecuador tras advertir que si ganaba Andrés Arauz, delfín del exmandatario Rafael Correa, se convertirían en una nueva Venezuela.

“No considero que la campaña anticomunista, antisocialista haya sido determinante; no obstante, claro que influyó”, refirió Desirée Viteri, doctoranda en Derecho y Ciencia Política. “Aquí a diario vemos en las calles la situación de la pobreza de la cual son víctimas cientos de venezolanos en nuestro país”.

Viteri, quien trabajó en la Dirección de Migración y Extranjería en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, afirmó que “la gente cada vez es más consciente de que el éxodo venezolano se debe a los malos gobiernos dictatoriales y corruptos”.

La Unión Europea ha criticado varias veces a Hungría por sus "ataques" al Estado de derecho. Orban, adalid del anticomunismo, retomó el control del Estado en 2010. Foto AFP

Cristhian Jaramillo, licenciado en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú, indicó que se trata de una estrategia utilizada tanto en Europa como en América Latina.

“Este tipo de campañas, que no solo parte de la derecha hacia la izquierda, sino viceversa, tiene como principio el reconocimiento del otro como si fuera el enemigo, para polarizar a la ciudadanía, como si solo existiesen dos lados”, señaló.

Mencionó lo sucedido en Polonia, donde el partido ultraconservador Ley y Justicia gobierna “llegando al poder con una campaña de polarización y miedo contra la izquierda”. Además, resaltó a la agrupación Fidesz, con la cual Viktor Orban manda en Hungría desde 2010.

“Este también es un partido de extrema derecha que llega al poder con la misma táctica: el miedo contra el comunismo”, subrayó el experto peruano. “Estos dos casos han empleado este tipo de tácticas y han tenido un éxito relativo”.

¿Funciona todavía esta campaña?

Román, quien ha sido profesora visitante de distintas universidades europeas y estadounidenses, opinó que se trata de una estrategia política que puede ser ventajosa en diferentes rincones del mundo.

“Son campañas que realmente son útiles y son provechosas para quienes las llevan a cabo, porque plantean un mundo muy maniqueo, muy simple y por lo tanto o estás conmigo o estás contra mí”, expresó.

En Venezuela el líder opositor Juan Guaidó celebró el resultado de Madrid. Foto: captura de Twitter

En su país, España, el Partido Popular de Ayuso pretende extender su mensaje en el ámbito nacional y según NC Report, la derecha ya está en empate técnico con los socialistas tras las elecciones madrileñas.

“Esta facilidad de enganche con los sentimientos de muchas personas es aún mayor en momentos como los que estamos viviendo de pandemia, es decir, una situación de estrés, de fatiga, de miedo que todos estamos sufriendo”, explicó la doctora Román.

Jaramillo coincidió en la teoría, pero matizó que “funciona siempre y cuando consigan un sistema partidario y un sistema político bastante polarizado, ahí donde la opción es o la izquierda o la derecha, ahí donde la opción es o estás conmigo o estás en contra de mí”.

¿Servirá en Perú?

El sondeo de CPI divulgado por RPP muestra a Fujimori más cerca de Castillo (34,2% contra 32%), con un incremento de casi 10 puntos porcentuales de la derechista. Mientras que el referente de Perú Libre desciende ligeramente en comparación al anterior sondeo (35,5%).

No obstante, no hay evidencia suficiente para saber si la campaña anticomunista le ha permitido a la aspirante ascender en sus números, precisó el magíster en Política Comparada por la London School of Economics, Alonso Cárdenas.

Fujimori ha mejorado sus número incluso en provincias. Fuente: CPI

“Hay un factor clave: la pandemia, que ha venido a trastocar prácticamente todo y han cambiado totalmente las prioridades de las regiones y de los países”, declaró Cárdenas a este diario.

Jaramillo añadió que desde la implementación del balotaje no se consigue triunfar con un solo discurso, la idea es diversificar y hablar a los diferentes sectores. “Lo que tienes que hacer es convencer a la mitad de la ciudadanía más uno”.

“Un solo discurso no basta, no basta con la táctica contra el comunismo, en general el electorado peruano es bastante diverso”, dijo Jaramillo. “Si bien esta idea de ir contra el comunismo va a convencer, no es la mayoría, este tipo de mensajes no están por todo el Perú”, adicionó.

A menos de un mes para que Perú decida quién gobernará la nación en pleno bicentenario, Fujimori avanza en las mediciones, empero analistas consideran que mucho ha influido el propio Castillo.

“Yo creo que el mejor aliado de la candidata Keiko Fujimori es la debilidad institucional de Perú Libre. Se nota al candidato Castillo huérfano, sin voceros, sin equipo de asesores, él carga todo el peso de la campaña en sus hombros y no se ve una estructura, una maquinaria partidaria como con Fujimori”, aseveró Cárdenas.