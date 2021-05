Día de la Madre: Google conmemora festividad con animado doodle

Google no es ajeno a las festividades. Con un doodle animado, donde dos vocales se roban el protagonismo, el buscador número uno del ciberespacio se suma a la celebración del Día de la Madre .

En la animación se observa un fondo de color y cada letra del nombre de la compañía ocupando una cartulina. Luego se despliegan un par de tarjetas donde unas vocales con ojos y sonrisas son acompañadas por varios corazones por unos segundos, para luego cerrarse y desaparecer de la vista del espectador.

“¡El Doodle de hoy aparece para desear a todo el mundo un Feliz Día de la Madre!” , se lee en la sección de Google dedicada a sus doodle, en donde muestran los bocetos que serían usados para darle vida a las primeras letras de la empresa que tiene sede en Mountain View, California.

Además, se puede observar un par de animaciones en ‘stop-motion’ que finalmente no fueron utilizadas para el arte final realizado por la doodler Olivia When.

When es animadora y cineasta. Se graduó en el Maryland Institute College of Art y su trabajo ha sido en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), New York International Children’s Film Festival, New Urbanism Film Festival, Nickelodeon, Buzzfeed, la NASA, entre otros.

En el blog de Google se puede conocer el alcance de la ilustración. En el continente americano figuran Canadá, Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Chile y Perú. Mientras que alrededor del mundo Italia, Alemania, Sudáfrica, India, Japón, Australia y Nueva Zelanda también disfrutan de este doodle.