Moreno polemiza: “Ojalá tuviera yo un mejor pueblo (donde ser presidente)”

El miércoles 6 de mayo, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, cerró un foro de defensa de la democracia en América Latina en Miami con un llamamiento a los gobiernos democráticos de la región para que actúen “sincronizada y coordinadamente” como hacen las “dictaduras del socialismo de siglo XXI”.

El mandatario ecuatoriano fue el orador principal del foro Defensa de la Democracia en las Américas, organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia (IID), y celebrado de manera presencial en un hotel de Miami con la participación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresidentes, políticos, académicos y artistas.

Sin embargo, su intervención se volvió tendencia en redes debido a una polémica declaración sobre sus compatriotas. “(En) algún momento una persona me manifestó y me lo dijo de forma frontal como acostumbra la gente: ojalá tuviéramos un mejor presidente. Yo le dije: ojalá tuviera yo un mejor pueblo también” , afirmó Lenín Moreno y, tras una pausa de unos segundos, añadió: “Bueno, para no alargarles el cuento, aquí me tienen”.

La anécdota provocó un estallido en las redes sociales en Ecuador. “No es justo para un pueblo tan noble como el ecuatoriano haber tenido que soportar tantas desgracias juntas, incluido usted, Lenín, que ha sido la peor”, indicó el defensor del Pueblo, Freddy Carrión.

“Cuánta miseria Lenín, sus actitudes son indignas de nuestro pueblo noble. Un pueblo sufrido y desangrado a causa de su gobierno”, manifestó, por su parte, Ricardo Ulcuango, exembajador de Ecuador y recién electo asambleísta al Parlamento.

Lenín Moreno ha manifestado en diferentes ocasiones su inconformidad con haber sido elegido mandatario del país suramericano, reseña RT. En octubre de 2019, en una entrevista a la cadena alemana Deutsche Welle (DW), aseveró: “No le debo nada a nadie. Jamás quise ser presidente de la República”.

En diciembre de 2020, en un diálogo con periodistas, agregó que nunca quiso ser candidato. Y, en febrero último, dijo a NTN24 que se arrepiente de “haber aceptado” la candidatura presidencial y que lo hizo ante “las insistencias y casi los ruegos” de su predecesor Rafael Correa.

Moreno, exvicepresidente de Rafael Correa y luego el candidato presidencial de su movimiento, también habló de su desencanto y alejamiento del expresidente y de la respuesta de este en forma de presiones de todo tipo y ataques de “ejércitos de troles”.

Aseguró incluso que “pensó en renunciar” tras encontrarse con una “deuda abultada” y en general con una situación económica, política y social “desesperante”.

En algún momento de su discurso bromeó diciendo que si tiene el pelo totalmente blanco es por haber lidiado con el “socialismo del siglo XXI” e instó a los presidentes democráticos a copiar la manera coordinada de actuar de ese bloque para defender la democracia.

Con información de EFE.

