EE. UU.: senador participó en debate sobre mala conducción mientras conducía

El senador republicano Andrew Brenner fue sorprendido conduciendo durante una reunión de Zoom en la que miembros del Estado de Ohio debatían ciertos temas que incluían el de la creación de posibles sanciones adicionales para conductores distraídos.

Al inicio de la sesión, Brenner se encontraba estacionado, por lo que a pesar de estar dentro de su auto, no estaba en movimiento. Sin embargo, esto cambió cuando en su cámara se notó que había colocado un filtro de fondo que hacía parecer que está en una oficina dentro de una espacio cerrado.

Posteriormente, y aún cuando el debate continuaba desarrollándose, la mirada del senador empezó a desviarse hacia el frente y no hacia la cámara, como el resto de los participantes. Además, a diferencia de antes, ahora llevaba el cinturón puesto.

Todos estos detalles, sumados a que el filtro que había colocado estaba fallando, dejaron en claro que el senador estaba manejando con el celular puesto a un lado (muy al estilo de los choferes de Uber) durante la reunión.

En declaraciones al medio local The Columbus Dispatch, Brenner dejó en claro que no le parecía que había hecho mal, pues no cree haber estado realmente desatento al debate. “No estaba distraído. Estaba prestando atención a manejar y escuchando (la reunión)” , señaló.

Asimismo, alegó que no era la primera vez que pasaba por esta clase de situación. “Tuve dos reuniones seguidas que eran en lugares separados. Y realmente he estado en otras llamadas, numerosas llamadas, mientras conducía”, dijo.