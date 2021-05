Colombia: registran casos de violencia sexual por parte de fuerzas policiales en protestas

“¡Déjela pasar y hágale lo que quiera!”, se escuchó decir a un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de Colombia a uno de sus compañeros en referencia a un grupo de mujeres que protestaba el domingo 2 de mayo en Acacías, Meta. Esta fue una de las denuncias que el diario El Espectador ha recopilado de diferentes casos de violencia sexual, documentados por la organización Temblores, durante las marchas en Colombia.

Las mujeres abusadas y violadas sexualmente formaron parte de las víctimas de la represión de la Fuerza Pública, quienes han denunciado estos actos a través de diferentes plataformas de las redes sociales desde que se iniciaron las manifestaciones el 28 de abril de 2021 en Bogotá, Cali, Medellín y otros contra la reforma tributaria que fue retirada por el presidente Iván Duque.

Los mensajes de las víctimas también mostraron el temor a desaparecer tras ser abordadas por agentes policiales. Ese fue el caso de una ciudadana, quien escribió en Twitter que fue acorralada y acosada en Bogotá cuando se dirigía a su casa. “Mientras caminaba sola desde la plaza de La hoja a mi casa, me encerraron unos policías morboseándome y diciendo: ‘Si así son las marchantes, qué rico echarles gases’ . No saben el miedo que sentí pensando que no iba a regresar a casa”, apuntó.

Otros testimonios recopilados relataron que las féminas fueron trasladadas a estaciones de la Policía, donde los agentes las obligaron a desnudarse . La organización Temblores también documentó que un grupo de ellas fue retenido y violado en un camión: “Las víctimas se lanzaron del vehículo hacia un caño para huir”.

En Cali, otra ciudadana denunció abuso sexual después de que “le tocaron su cuerpo y pellizcaron sus senos” en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, según la misma institución.

“Existe un silenciamiento alrededor de la violencia sexual porque social y culturalmente está normalizada. Muchas veces se traslada la culpa a las víctimas, las instituciones responden con estigma y revictimización o no registran los hechos si no hay pruebas físicas y el acceso a la justicia es muy bajo”, señaló Lina Porras, investigadora de Temblores.

Asimismo, la organización Defender la Libertad registró 15 víctimas de violencia basada en género durante estas protestas. El miércoles 5 de mayo, la Defensoría del Pueblo de Colombia reportó 24 fallecidos desde el primer día: 23 manifestantes y un policía.

Además, acotó que 18 fallecidos presentan heridas de bala. También se informó sobre más de 800 lesionados y 87 desaparecidos, de los cuales 16 fueron ubicados el miércoles en Bogotá.