“Si no hay castigo, seguirán matando”: indignación contra Policía de Colombia

Santiago y Marcelo son dos de las 24 personas que perdieron la vida en las manifestaciones contra el ya retirado proyecto de reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque en Colombia. Ellos estaban por comenzar su vida universitaria y, por ello, sus padres reclaman justicia.

“Marcelo tenía 16 años cuando lo alcanza un disparo. Mi hijo no tenía absolutamente nada en la mano, ningún arma. No era una amenaza. ¿Cómo le pueden quitar la vida a una persona indefensa? Por eso pedimos justicia ”, señala Armando Agredo a BBC Mundo.

Él revela que su hijo salió a marchar “cansado de tanto abuso”. Agrega que durante la protesta le dio una patada a un agente policial y este sacó su arma. “No se justifica. Una patada no justifica que disparen a matar contra un muchacho sano, sin armas. Una patada no es para quitarle la vida a un ser humano”, expresa.

Po su parte, Miguel Murillo, el papá de Santiago, tampoco se explica por qué su hijo recibió una disparo en el pecho. “Él ya se iba a su casa, no estaba en ninguna marcha. Los testigos me contaron que cerca de ellos pasó una tanqueta, alguien le lanzó una piedra y salieron los policías. Yo no sé por qué reaccionaron de esa manera para impactarlo con una bala”, cuenta.

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, ambos jóvenes fallecieron a causa del uso de armas de fuego. Sus padres manifiestan que no se detendrán en la búsqueda de justicia. Murillo pide que se implemente un cambio en la formación de los policías para evitar más muertes.