Presidente de México anuncia “investigación a fondo” de accidente en metro

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes 4 de mayo que se investigará “a fondo” el accidente en el metro de la Ciudad de México. Tragedia ocurrida la noche del lunes dejó, hasta el momento, 23 muertos y 79 hospitalizados.

“ Se va a hacer una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole , buscando conocer la verdad, qué fue realmente lo que sucedió”, prometió López Obrador en conferencia matutina en el Palacio Nacional.

En la misma línea, el mandatario recalcó que “no se va a ocultar absolutamente nada” del accidente, pues el “pueblo de México tiene que conocer toda la verdad”.

Presidente mexicano dijo respaldar la postura del Gobierno de la Ciudad de México, que momentos antes anunció un doble peritaje: tanto de la Fiscalía General de Justicia, como de una empresa internacional y externa especializada.

“No se ocultan las cosas, se habla con la verdad, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y todos los días se va a estar informando sobre este asunto lamentable”, manifestó el líder mexicano. López Obrador indicó que a partir de los dos peritajes se va a establecer “la responsabilidad”, y pidió no “caer en el terreno de la especulación” .

Aún hay cadáveres atrapados

A las 7.00 a. m. hora local (misma hora en Perú), todavía quedaban cuatro cadáveres atrapados en los vagones del metro. Al menos 23 personas fallecieron en el siniestro, en tanto que 79 quedaron hospitalizadas, informó la jefa del Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum.

El desastre ocurrió sobre las 10.20 p. m. hora local del lunes 3 de mayo entre las estaciones de Olivos y Tezonco de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Esta obra ya había presentado fallas pese a ser la más moderna del sistema.

En un vídeo de las cámaras del sistema de vigilancia del Gobierno de la Ciudad de México se observa cómo la estructura elevada se rompe al paso del tren, que se desploma desde una altura de unos 20 metros, y dos vagones del convoy quedan en “V” e impactados con el piso.

Con información de EFE.